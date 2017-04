4.4.2017 20:00 | Suomen Setlementtiliitto ry

Suomen Setlementtiliitto on huolissaan turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta palautusten yhteydessä. Viimeksi palautuslennot Afganistaniin ovat herättäneet keskustelua, koska levottomuudet ja väkivaltaisuudet Afganistanissa ovat jatkuneet.

Setlementtiliitto muistuttaa Suomen perustuslain 9 §:n 4. momentista, jonka mukaan ketään ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

Setlementtiliitto on ollut aktiivisesti mukana turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan järjestämisessä Viittakivi Oy:n kautta, ja monet setlementit eri puolilla Suomea tekevät tällä hetkellä töitä maahanmuuttajien kotoutumisen ja suomen kielen opintojen tukemiseksi.

Setlementtiliitto korostaa, että turvapaikkapäätöksiä tehtäessä ei saisi rikkoa perheitä. Palautukset ovat hyväksyttävissä vain silloin, kun kohdemaa on todettu turvalliseksi ja menettely hoidetaan ihmisarvoa kunnioittaen.

Me Setlementtiliitossa ja koko Suomen setlementtikentällä haluamme toiminnallamme edistää myötätuntoista ja sosiaalisesti oikeudenmukaista Suomea. Yksi perustehtävistämme on antaa ääni ihmisille, joita ei muuten kuulla. Nyt on sen aika.

Pekka Haavisto

puheenjohtaja

Suomen Setlementtiliitto

Pentti Lemmetyinen

toimitusjohtaja

Suomen Setlementtiliitto