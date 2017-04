Suomen Seniorihoiva laajentaa toimintaansa Lohjalle ja Siuntioon

5.4.2017 08:11 | Suomen Seniorihoiva Oy

Suomen Seniorihoiva on päättänyt laajentaa toimintaansa Lohjalle ja Siuntioon. Yritys tuottaa monipuolisia ja korkealuokkaisia kotipalveluita ikäihmisille ja vammaisille 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä.

”Olemme saaneet erittäin hyvää palautetta asiakkailtamme, minkä vuoksi halusimme tuoda palvelumme yhä useampien ikäihmisten saataville”, kertoo Suomen Seniorihoivan perustaja ja toimitusjohtaja Mika Suominen.

Suomen Seniorihoiva on täysin kotimainen yritys, joka toimii vastuullisesti ja eettisesti. Yrityksen palvelut ovat räätälöitävissä asiakkaan haluamalla tavalla, ja ne tuotetaan suurella ammattitaidolla asiakasta kuunnellen. ”Palveluiden joustavuus ja korkea laatu on meille erittäin tärkeää”, korostaa Suomen Seniorihoivan palvelupäällikkö My Sundelin, joka on pitkään toiminut sairaanhoitajana ikäihmisten parissa.

Yritys on voimakkaassa kasvussa ja työllistää lukuisia hoiva-alan ammattilaisia pääkaupunkiseudulla. Jatkossa yritys lisää palveluiden määrää vastaten sosiaali- ja terveyspalveluiden kasvavaan kysyntään.

”Olemme kehittämässä palvelutarjontaamme ja tiedotamme uusista palveluistamme lähiaikoina”, Suominen paljastaa.