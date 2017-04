Linnanmäellä moninaisuus on rikkaus

5.4.2017 08:03 | Lasten Päivän Säätiö/Linnanmäki

Linnanmäen Huvipuiston yli miljoonaa vierasta ilahduttaa kauden aikana noin 650 kausityöntekijää. Joukossa on myös Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön, Vamlaksen, kautta huvipuistoon rekrytoituja erityistukea tarvitsevia nuoria.

21-vuotias Heidi Sillanpää on yksi Vamlaksen kautta Linnanmäelle tulleista työntekijöistä. Koti- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon Diakonissalaitoksella suorittanut Heidi aloittaa huhtikuussa kolmannen kautensa Linnanmäen hupimestarina. Arvokasta työkokemusta on kertynyt jo Sali- ja terassisiistijän töistä sekä avustavista töistä kahviloissa ja asiakaspalvelutehtävissä.

- Parasta Lintsillä on asiakaspalvelu ja se, että siellä on hyväntuulisia ihmisiä. Huvipuiston ilmapiirissä on mukava tehdä monipuolisesti erilaisia töitä ja olen tutustunut myös useisiin kivoihin ihmisiin. Kielitaitoa vaativat asiakaspalvelutilanteet ovat haastavia, sillä en osaa muita kieliä, mutta aina niistä on selvitty, Heidi Sillanpää kertoo työstään Linnanmäellä.

Tukea ja apua Heidi sekä muut Linnanmäen hupimestarit saavat päivittäiseen työhönsä esimiehiltään ja työkavereiltaan sekä Vamlaksen koordinoimasta työvalmennuksesta. Linnanmäen henkilöstöjohtaja Elina Örthén kertoo, että huvipuistossa koulutetaan vuosittain satoja nuoria ihmisiä työelämään ja monelle kyseessä on ensimmäinen työpaikka. Vastuullisena työnantajana Linnanmäki haluaa huomioida erilaiset ryhmät rekrytoinnissa jatkossakin, sillä moninaisuus työyhteisössä on rikkaus.

Yhteistyö Lasten Päivän Säätiön ja Vamlaksen kanssa alkoi jo neljä vuotta sitten Vastuullinen kesäduuni -kampanjan inspiroimana. Tulevana huvipuistokautena Linnanmäellä työskentelee noin 15 erityistukea tarvitsevaa nuorta mm. laitetyöntekijöiden sekä sali- ja terassisiistijöiden tehtävissä. Linnanmäen esimerkin toivotaan rohkaisevan muitakin yrityksiä ja työnantajia rekrytoimaan osatyökykyisiä ja vammaisia nuoria.

- Vamlaksella kehittämämme Ratko-mallin perusajatus on, että lähdetään ensin miettimään työtehtäviä yhdessä työyhteisön kanssa ja mitä ne tekijältään vaativat, ja sen jälkeen etsitään sopivat hakijat. Olemme tuoneet Suomeen työtaitojen arviointivälineitä, joiden avulla voimme arvioida työn vaativuutta ja henkilön taitoja. Vaativuus- ja taitoprofiilien yhdistämisen myötä saamme arvion työntekijän sopivuudesta kyseiseen työhön, projektipäällikkö Pauli Leinonen Vamlakselta kertoo.