Elintarvikkeiden myynti polkupyörästä tai kärrystä kannattaa suunnitella hyvin

5.4.2017 09:58 | Helsingin ympäristökeskus

Ympäristökeskus on julkaissut polkupyörä- tai kärrymyyntiä suunnitteleville uusille yrittäjille tarkoitetun lyhyen ohjeistuksen, jossa heille kerrotaan perusvaatimukset elintarvikkeiden myynnistä.

Ympäristökeskukseen tulee kesäkauden alkaessa runsaasti kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi tuotteiden suojaamiseen ja säilytykseen sekä tarvittavien ilmoitusten tekemiseen.

Toiminta ja myytävät elintarvikkeet on hyvä suunnitella tarkasti jo ennen myyntipyörän tai -kärryn hankintaa. Pyörän tai kärryn hankinta ja varustelu on helppo mitoittaa vastaamaan myytävän elintarvikkeen vaatimuksia esimerkiksi kylmäsäilytystilan osalta, kun myytävät elintarvikkeet ja niihin liittyvät riskit tiedetään.

Suppea tuotevalikoima helpottaa järjestelyitä

”Polkupyörästä tai kärrystä myytävä elintarvikevalikoima kannattaa pitää suppeana ja yksinkertaisena”, suosittelee elintarviketarkastaja Hanna-Kaisa Mäkelä.

Polkupyörissä ja kärryissä on usein vain vähän tilaa, joten laajan tuotevalikoiman hallinta on haastavaa. Kannattaa suunnitella realistisesti, millaista toimintaa ja miten laajasti sitä voi pyörästä tai kärrystä harjoittaa. Valmiiksi pakattujen ja vähäriskisten elintarvikkeiden, kuten pullan ja kahvin, myynti on yksinkertaisinta järjestää.

Säännöllisen elintarvikkeiden ulkomyynnin aloittamisesta pitää ilmoittaa

Uusien yrittäjien kannattaa muistaa, että toiminnan aloittamisesta pitää tehdä ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaan. Ilman elintarvikehuoneistoilmoitusta voi toimia ainoastaan 12 päivänä kalenterivuoden aikana, kun kyseessä on yksityinen henkilö ja toiminta ei ole elinkeinon harjoittamista.

Tutustu ympäristökeskuksen ohjeeseen elintarvikkeiden myynnistä polkupyörästä ja kärrystä: http://www.hel.fi/static/ymk/ohjeet/myyntikarryohje.pdf