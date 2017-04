Save-the-Date: Itämeri ja kiertotalous -koulutus toimittajille Helsingissä 29.5.

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää METSÄN JATKUVASTA KASVATUKSESTA 3.4.2017 09:58

”Metsän jatkuvasta kasvatuksesta” -kirja vastaa suoraan kysymyksiin, joita metsäntutkijoille on vuosien mittaan esitetty erirakenteisen metsän kasvatuksesta. Uutuusteoksen on koostanut Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkija Sauli Valkonen kollegoidensa kanssa ja sen on kustantanut Metsäkustannus Oy.