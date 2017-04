Kiina saa pian oman käyttöjärjestelmän: Jollan Sailfish China -yhteenliittymän projekti siirtyy toteutusvaiheeseen

5.4.2017 11:19 | Jolla Oy

Sailfish OS -käyttöjärjestelmää kehittävä Jolla julkisti tänään, että Sailfish China -yhteenliittymän käyttöjärjestelmäprojekti siirtyy toteutusvaiheeseen. Jolla arvioi, että noin kuuden kuukauden kuluessa Kiinalla on oma itsenäinen Sailfish OS -pohjainen mobiilikäyttöjärjestelmä.

Aikaisemmin tänä vuonna Jolla kertoi antaneensa Sailfish China -yhteenliittymälle yksinoikeudellisen lisenssin Sailfish OS -käyttöjärjestelmälle Kiinassa. Lisenssin myös sillä on oikeus kehittää Kiinalle räätälöityä käyttöjärjestelmää Sailfish OS:n pohjalle.

Tavoitteena on kehittää Sailfish OS -pohjaisia ratkaisuja muun muassa tietoturvallisille älypuhelimille, autoteollisuudelle, sekä TV-, IoT- ja älykelloympäristöihin. Sailfish China -yhteenliittymän tavoitteena on sijoittaa 250 miljoonaa dollaria ratkaisujen kehittämiseen Kiinassa.

“Kiinan presidentin Suomen vierailun kunniaksi meillä on ilo kertoa, että Sailfish China -projekti on hyvässä vauhdissa ja se on siirtynyt nyt julkistusta seuraavaan vaiheeseen”, kertoo Antti Saarnio, Jollan hallituksen puheenjohtaja. “Projektisuunnitelman mukaan Kiinalla on oma itsenäinen mobiilikäyttöjärjestelmä käytössään noin puolen vuoden päästä.”

Sailfish OS on ainoa mobiilikäyttöjärjestelmä, jonka eri maat pystyvät lisensoimaan käyttöönsä. Sen juuret ulottuvat Nokian MeeGo-käytttöjärjestelmään, jonka pohjalta Jollan start-up-tiimi on kehittänyt Sailfish OS:n.

“Sailfish China -projekti on loistava esimerkki Suomen ja Kiinan välisestä teknologia-yhteistyöstä ja uskon, että näemme tulevaisuudessa monia muita vastaanlaisia projekteja”, Saarnio jatkaa. “Monet kiinalaiset käyttöjärjestelmäprojektit ovat epäonnistuneet - toimivan käyttöjärjestelmän rakentaminen vaatii vuosia ja uuden rakentaminen kannattaa ehdottomasti tehdä olemassa olevan teknologian pohjalta.”

“Henkilökohtaisesti uskon, että Suomi ja Kiina hyötyvät suuresti teknologioiden jakamisesta. Voisimme yhdessä rakentaa tutkimus- ja tuotekehityskeskuksia tärkeille alueille, kuten mobiiliteknologiaan, clean techiin ja energiateknologiaan.”

Sailfish OS on tällä hetkellä lisensoitu Venäjälle ja Kiinaan. Jolla neuvottelee tällä hetkellä muidenkin maiden kanssa projektien aloittamisesta.

“Odotamme, että vuoteen 2022 mennessä 10-20 maata on seurannut Venäjän ja Kiinan esimerkkiä ja aloittaneet rakentamaan omaa itsenäistä ja turvallista mobiiliekosysteemiä Sailfish OS:n pohjalta”, Saarnio kiteyttää.

