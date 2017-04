Kotimaista lampaanlihaa saatavilla paremmin kuin koskaan

5.4.2017 11:27 | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Lampaanlihan kulutus ja tuotanto ja ovat kasvussa. Tuotannon kasvun myötä kotimaista karitsaa on entistä paremmin tarjolla, ja sitä kannattaa kysyä pääsiäisen pitopöytään. Merkittävin syy kulutuksen kasvuun on kysynnän kasvun mukanaan tuoma tarjonnan lisääntyminen. Vuonna 2016 lampaanlihaa tuotettiin 1,3 miljoonaa kiloa, joka on 6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, sanoo MTK:n asiantuntija Jukka Markkanen MTK:n tiedotustilaisuudessa 5.4.2017 Popup-pääsiäiskaupassa kauppakeskus Forumissa Helsingissä.

Suomessa kulutetaan karitsanlihaa 2,0 ja lampaanlihaa 1,8 miljoonaa kiloa vuodessa, yhteensä 3,8 kiloa. Kotimaisen karitsanlihan osuus kulutuksesta on reilut 50 prosenttia, lampaanlihan kokonaisuudessaan 33 prosenttia. – Positiivista on, että lammasta käytetään ruoanlaitossa muulloinkin kuin pääsiäisenä, kertoo Markkanen. Lihan kokonaiskulutus Suomessa oli 434 miljoonaa kiloa vuonna 2016. Tästä lampaanlihan osuus oli alle prosentin, eli 3,8 miljoonaa kiloa. Lammastiloja on kaikkiaan noin 1 500, joista vajaat 700 on päätoimisia. Noin kolmannes lammastiloista on luomua. Lampaanlihan lisäksi lampaasta saa oheistuotteina muun muassa monenlaisia lihajalosteita, villaa lankoina tai huovutusvillana ja taljoja vaikkapa sisustukseen. – Suurin osa lampaanlihasta myydään suoraan tiloilta. Karitsanlihaa myyvät myös kaupat ja REKO-renkaat, toteaa Markkanen. Lampaita kasvatetaan eniten Varsinais-Suomessa, Lapissa ja Pohjanmaalla. Suomeen tuodaan lampaanlihaa eniten Uudesta-Seelannista, Alankomaista ja Espanjasta. Lisätietoja: asiantuntija Jukka Markkanen, MTK, 040 585 5322

Avainsanat karitsalammastalouslampaanlihapääsiäinen