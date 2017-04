JYVÄSKYLÄSSÄ PÄÄSEE PÄÄSIÄISENÄ TAPAAMAAN TUBETTAJIA ILMAISEKSI

5.4.2017 15:00 | Restel Oy

Pääsiäislauantaina 15.4. Jyväskylän Cumulus Resort Laajavuori tarjoaa tubefaneille ainutkertaisen tilaisuuden tavata idoleitaan, kun huippusuositut tubettajat Soikku ja Eeddspeaks saapuvat hotelliin pääsymaksuttomaan meet & greet -tilaisuuteen. Lapsiperheitä hemmotellaan pääsiäisenä muutenkin, kun hotelli muuntuu lastenohjelmassa satujen linnaksi kaikkina päivinä torstaista sunnuntaihin.

Pääsiäisenä Jyväskylässä päästään kuulemaan Suomen rakastetuimpien videobloggareiden Eeddspeaksin (Eetu Pesonen) ja Soikun (Sonja Hämäläinen) kuulumisia ja kertomuksia tubettamisesta. Yleisön kysymyksille, nimmarien jakamiselle ja yhteisten selfieden ottamiselle on varattu myös reilusti aikaa. Suomen tunnetuin miesvloggari Eeddspeaks on voittanut kaksi Tube Awards -palkintoa ja hänellä on YouTubessa 260.000 seuraajaa. Eläinrakas Soikku puolestaan tunnetaan YouTuben ulkopuolella esimerkiksi vuoden 2014 Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta ja hänen suosituimmat videonsa ovat keränneet yli puoli miljoonaa katselukertaa.

Laajavuoren pääsiäinen huomioi vahvasti myös perheen pienimmät. Satumaisiin linnatunnelmiin lapset pääsevät tutustumaan Hovinarri Töpön, Prinsessa Auroran sekä hänen uskollisen hovilakeijansa Liisan mukana. Koko perheelle löytyy muutenkin tekemistä: aika kuluu mukavasti hotellin modernin kylpylän monissa altaissa ja saunamaailmassa. Hotellissa on myös kuuden radan keilahalli, ja itseään voi hemmotella kauneus- ja hyvinvointipalveluilla.

Tubetapahtuma ja lastenohjelma ovat osa suurempaa kokonaisuutta. Rantasipin ja Cumuluksen yhdistyttyä tammikuussa Cumulus City & Resortiksi alkoi uudessa ketjussa vauhdilla uusiutuminen. Laajavuoressa pilotoidaan nyt erilaisia lapsille ja nuorille suunnattuja konsepteja, joista parhaat viedään myös ketjun muihin hotelleihin. ”Hiihtolomilla tarjosimme ensimmäistä kertaa lastenohjelmaa vähän samalla tyylillä kuin risteilyillä. Saimme siitä niin hyvää palautetta asiakkailta, että suunnittelemme parhaillaan isoa ohjelmapanostusta Laajavuoreen koko koulujen kesäloma-ajalle”, kertoo Restelin viihdepäällikkö Lauri Domnick.

Tubetapahtuma on pääsymaksuton ja se alkaa klo 16 (ovet avataan klo 15.40). Tapahtuman päättää herkullinen päivällisbuffet, joka on tarjolla hotellin ravintolassa klo 18–21. Buffetin hinta on 31 €/henkilö, alle 15-vuotiaat puoleen hintaan.

Lisätiedot tapahtumasta sekä hotellivaraukset: bit.ly/tubetapahtuma

Lastenohjelmaa järjestetään Laajavuoressa 13.–16.4. Eri päivinä ohjelmaan kuuluu mm. askartelukerho, seikkailurata, musiikki- ja satutuokioita, Pokemon-jahti ja taikatemppuja. Ohjelma on maksutonta hotelliasukkaille.