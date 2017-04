Kansalliskirjasto avasi uutta vuosien 1917 ja 1918 aineistoa verkkokäyttöön

5.4.2017 13:38 | Helsingin yliopisto

Kansalliskirjasto on digitoinut kokoelmistaan uutta Suomen itsenäistymistä ja kansalaissodan aikaa kuvaavaa aineistoa.

Digitointi mahdollistaa hauraan ja harvinaisenkin aineiston vapaan käytön tutkijoille ja muulle historiasta kiinnostuneelle yleisölle.



Aineistoon voi tutustua Kansalliskirjaston Doria-palvelussa http://www.doria.fi/handle/10024/111871.



Aineisto koostuu seuraavista osista:



Elintarvikehuolto

Julkistuksia 1916 - 1917

Lehtiaineistoja

Punakaarti ja kansanvaltuuskunta

Valkoinen armeija ja Vaasan senaatti



Poimintoja aineistosta



Liikkumiskielto 1918, kuuluu kokoelmaan Punakaarti ja kansanvaltuuskunta

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/129497/Liikkumiskielto_Rorelseforbud.pdf?sequence=1



Suomalainen yhdistys haavoitettujen ja sairaitten sotilasten hoitamista varten 1915, kuuluu kokoelmiin Valkoinen armeija ja Vaasan senaatti

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/128597/Suomalainen_yhdistys_haavoitettujen_ja_sairaitten_sotilasten.pdf?sequence=1



Pääsylippu Ylipäällikön ja Suomen Armeijan Helsinkiin saapumis-juhlallisuuksiin toukokuun 16 päivänä 1918, Kuuluu kokoelmaan Valkoinen armeija ja Vaasan senaatti



https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/128581/Paasylippu_Ylipaallikon_ja_Suomen_Armeijan_Helsinkiin_saapum.pdf?sequence=1



Suomen historiaa digitaalisina aineistoina 100-vuotisjuhlan kunniaksi



Aineisto on osa Kansalliskirjaston Vuosisatamme verkossa -kokonaisuutta, johon kootaan Suomen historiaa digitaalisina aineistoina. Kokonaisuutta on rakennettu jo vuosien ajan sekä yksityisen että julkisen rahoituksen turvin. Juhlavuoden kunniaksi kaikille kansalaisille on myös avattu mahdollisuus osallistua talkoisiin.



Osallistu Vuosisatamme verkkoon -kampanjaan: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/kumppanuudet/tue-kulttuuriperinnon-sailyttamista#vuosisatamme-verkkoon