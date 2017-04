Metsiemme digiloikka tuo 100 M€ vuotuiset säästöt

DIMECC Oy:lle taas uusi huippuohjelma D4V: Tavarat siirtymään itseohjautuvasti tehtaalta asiakkaille 3.3.2017 09:30

DIMECC on käynnistänyt Design for Value (D4V) -ohjelman yhdessä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. D4V on valtava teollinen investointi digitaalisen murroksen hyödyntämiseen yritysten liiketoiminnassa ja eurojen kotiuttamiseen Suomeen. Ohjelman keskeisiä tavoitteita on luoda autonominen tehtaalta kuluttajalle -kuljetusketju, tuoda autonomiset laivat Itämerelle vuoteen 2025 mennessä ja taata itseohjautuvien järjestelmien tietoverkkojen turvallisuus.