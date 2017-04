Lottovoittaja katsoi Kajaanin Kaupunginteatterin Lottovoittajat: ”Esitys hullaannutti”

5.4.2017 17:41 | Veikkaus

Kajaanin Kaupunginteatterin ohjelmistossa parhaillaan oleva kantaesitys Lottovoittajat kertoo nimensä mukaisesti onnekkaista suomalaisista. Se perustuu osin todellisiin haastatteluihin. Yksi oikea lottovoittaja kävi salaa katsomassa esityksen. Hänet esitys suorastaan hullaannutti.

Lottovoittajat on yksi viidestä kantaesityksestä, jotka Kajaanin Kaupunginteatteri tuo näyttämölle Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Ohjaaja Jussi Sorjasen käsikirjoittama episodinäytelmä käsittelee kaikille suomalaiselle tuttua aihetta: lottovoitosta uneksimista ja Lotossa voittamista.

Miljoonista uneksijoista muutamalle kymmenelle vuosittain unelmat muuttuvat todeksi. Kuten Mannerheim-hahmo näytelmän avausmonologissa toteaa: Voittaminen on vaikeaa, mutta mahdollista. Varmuudella ainakin yksi sen mahdollisuuden tavoittanut lottomiljonääri on käynyt vaivihkaa katsomassa esityksen.

- Odotukset eivät olleet kovin korkealla, ehkä nimenomaan aiheen takia. Ajatus oli, että saattaa olla vaikeaa luoda mielenkiintoinen esitys, loppujen lopuksi, niin yksikantaisesta aiheesta. Mutta miten olikaan, olin suorastaan hullaantunut esityksestä.

Näkökulma aiheeseen vaihtuu esityksen edetessä, mitä oikea voittaja pitää hyvänä ratkaisuna.

- Loppumonologi oli niin järisyttävä, että oli vaikeata olla huutamatta hurraata sen lopussa.

Esityksen tekijät kohdistavat huomion ensin onnellisiin asioihin ja siihen, että jo Suomeen syntyminen on lottovoitto.

- Ne mahdollisuudet, mitä täällä sodanjälkeisen Suomen tasa-arvoajattelussa luotiin, kuten kaveria ei jätetä -henki, ovat usein jääneet nuoremmalta polvelta hahmottamatta. Niitä pidetään itsestäänselvyyksinä, automaattisesti kaikille kuuluvina, mutta globaalistihan näin ei todellakaan ole, voittaja tähdentää.

Esityksen edetessä fokus siirtyy siihen, mitä suomalaisilta uhkaa kadota.

- Potkitaan pala kerrallaan niiden eduksi, joilla edes ei ole hätää. Heikommin pärjäävistä tai turvaa vailla olevista huolenpito ei kuulu yhdenkään firman päämääriin, vaan se on vain osakkeenomistajien etu. Miksi me jätämme kaverin? Koska julkisesti meille vakuutetaan, että ainoa vaihtoehto on mitata kaikkea rahassa? Mihin olemme unohtaneet ihmisyyden ja inhimillisyyden? Tulevaisuus tuleville sukupolville näillä eväillä näyttää todella häijyltä, jakaa lottovoittaja esityksen tekijöiden tunnelman.

Päätösmonologi sai lottovoittajalta kiitosta.

- Mutta sitten se loppurukous, karvat nousivat pystyyn! Tavasta esittää kuten myös sisällöstä. Kiitos kirjoittajalle, ohjaajalle ja erityisesti loistavalle esittäjälle! Lähtö helvetillisestä määrästä ylimääräistä rahaa seonneena ja liukuminen tähän yhteiskunnalliseen tilanteeseen oli kokonaisuudessaan upea tie, kiteyttää lottovoittaja, yksi pelin historian yli 3 300:sta.

