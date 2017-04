Lehdistökutsu: Yhteisöverotuksen uusi diili

EVA Analyysi: 79 000 parhaassa työiässä olevaa miestä ei tee tai aina edes hae töitä 16.2.2017 08:00

Työelämän ulkopuolella on pysyvästi 79 000 parhaassa työiässä olevaa miestä. Tiedot selviävät tänään julkaistavasta EVA Analyysistä Kadonneet työmiehet. Työllisyystilastoissa näistä miehistä 50 400 luetaan ryhmään ”muut työvoiman ulkopuolella olevat”. Nämä 25–54 –vuotiaat miehet eivät tee töitä, opiskele tai ole työkyvyttömyyseläkkeellä. Kadonneista työmiehistä vaikeasti työllistyviä työttömiä on 28 000.”Näitä miehiä yhdistää alhainen koulutustaso, pitkittynyt työttömyys tai vähäinen työhistoria”, sanoo Me-säätiön analyytikko Jussi Pyykkönen. Hänen mukaansa ilmiö on osa miesten työllisyyden kriisiä. ”Kiihtyvä rakennemuutos on vähentänyt etenkin teollisuustyöpaikkojen määrää. Työttömäksi on siirtynyt paljon suorittavaa työtä tekeviä miehiä, joilla ei ole juuri peruskoulun jälkeistä koulutusta – tai ainakaan sellaista, joka pitäisi heidät työmarkkinoilla ”, Pyykkönen jatkaa. Kadonneiden työmiesten osuus on viime vuosikymmeninä kasvanut noin 7,4 prosenttiin parhaassa työiässä olevien mies