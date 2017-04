Aki Kaurismäki teki rokkivideon lahjaksi Marko Haavistolle

6.4.2017 11:26 | Dex Viihde Oy

Marko Haavisto & Poutahaukat jatkaa lähes 30-vuotista yhteistyötään ohjaaja Aki Kaurismäen kanssa. Yhtyeen esiintymisestä Kaurismäen uutuuselokuvassa syntyi uusi musiikkivideo. Kansainvälisestikin arvostettu yhtye kiertää tulevana kesänä Suomen lisäksi myös Keski-Eurooppaa.

Lahtelaismuusikko Marko Haavisto on tehnyt yhteistyötä elokuvaohjaaja Aki Kaurismäen kanssa jo useamman vuosikymmenen ajan. Ensi kertaa Markon laulua kuultiin elokuvassa Tulitikkutehtaan tyttö (1990) ja Markon Poutahaukat-yhtye teki debyyttinsä lyhytelokuvassa Dogs Have No Hell (2000). Varsinainen läpimurto seurasi Mies Vailla Menneisyyttä -elokuvan myötä, jonka menestyksen siivittämänä ovet aukesivat yhtyeelle myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Vuosien saatossa kokoonpano on esiintynyt muun muassa Saksassa, Japanissa, Venäjällä, Romaniassa, Tsekeissä ja Kreikassa.

Nyt yhtye esiintyy ja soittaa Kaurismäen uutuuselokuvassa Toivon tuolla puolen, joka sai ensi-iltansa Suomessa 3.2.2017. "Meidän kohtaus filmattiin Helsingissä 14.9.16 ja leffa tuli ensi-iltaan helmikuussa. Muutamaa viikkoa myöhemmin Aki soitti eräänä torstaina ja ilmoitti tehneensä bändillemme lahjaksi – ohjaajan omaa ilmausta lainaten – 'rokkivideon'. Yllätys oli meille melkoinen, mutta hyvin mieluinen", Marko Haavisto kertoo."Muistan Akin vuosien mittaan manailleen useampaankin kertaa muutamaa leffoihinsa liittyvää musapätkää; miksei tuolloin ymmärtänyt kuvata biisejä alusta loppuun, vaan ainoastaan pätkät, jotka kyseisissä leffoissa ovat nähtävillä. Painokkain manauksensa aiheesta on liittynyt Arvottomat-elokuvaan ja sen kohtauksiin, joissa Rauli Badding Somerjoki ja Agentsit vilahtavat kuvissa muutamaan otteeseen. Tällä kertaa, meille etukäteen paljastamatta, Aki tallensi ja kuvasi laulun alusta loppuun ja teki siitä videon, toisin sanoen lyhytelokuvan. Se kantaa nimeä Marko Haavisto ja Poutahaukat – Kaipuuni Tango. Nyt video on kaikkien nähtävillä – eli laveasti Raulia lainaten: kappale suomalaista bluesia, olkaa hyvät!" Tuoreen Kaipuuni Tango -musiikkivideon voit katsoa täältä.

Marko Haavisto & Poutahaukat keikkailee kesällä ahkerasti Keski-Euroopassa ja Suomessa (lisäyksiä tulossa):

10.5. Nato, Leipzig (GER)

11.5. Wachhaus, Potsdam (GER)

12.5. Zeche Carl, Essen (GER)

13.5. Treibhaus, Innsbruck (AUT)

17.5. TBA, Freiburg (GER)

18.5. Cafe Mokka, Thun (SUI)

20.5. Tollhaus, Karlsruhe (GER)

21.5. TBA, Stuttgart (GER)

14.6. TBA, Moskova (RUS)

30.6. Someron Soundi, Somero

1.7. Salakapakka, Alajärvi

14.7. Yksityistilaisuus, Laukaa

22.7. Harjattulan kartano, Turku

30.8. Yksityistilaisuus (duo-keikka), Nastola

Marko Haavisto & Poutahaukat on 1997 perustettu suomalainen kitarabändi. Tyylisuuntaa viitoittavat muun muassa suomalainen iskelmä- ja rautalankaperinne. Suurin ja tärkein innoittaja on kuitenkin yhdysvaltalainen rock’n’roll sekä country & western -musiikki. Yhtyeen musiikki kytkeytyy nykyaikaan lähinnä omakohtaisten tekstien kautta. Kokoonpano on julkaissut yhdeksän albumia, joista viimeisin, Outolintu, ilmestyi 2015.