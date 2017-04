Miehet ja seniorit ovat lisänneet joukkoliikenteen käyttöä

6.4.2017 10:28 | HSL Helsingin seudun liikenne

Jos sinulla on HSL:n matkakortti, kuulut selvään enemmistöön. Matkakortillisten osuus HSL-alueen väestöstä on kasvanut 20 prosenttiyksiköllä 12 vuodessa.

Keväällä 2004 Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan yli 7-vuotiaista runsaalla puolella (54 prosentilla), oli matkakortti. Keväällä 2016 matkakortti oli jo kolmella neljästä (74 prosentilla) yli 7-vuotiaasta HSL-alueen asukkaasta ja heistä kolme viidestä (63 prosenttia) oli käyttänyt matkakorttia viimeksi kuluneen 8 kuukauden aikana. HSL-alueeseen kuuluvat Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Sipoo ja Kirkkonummi.

Matkakorttien käyttäjien määrä on kasvanut 58 prosentilla samaan aikaan kun yli seitsemänvuotiaiden väestönkasvu alueella on ollut 15 prosenttia. HSL:n asiakkaista naisia on 56 prosenttia ja miehiä 44 prosenttia. Eniten matkakortit ovat yleistyneet 12 vuoden aikana juuri miehillä ja senioreilla.

”Olemme toteuttaneet viiden vuoden aikana kolme erittäin onnistunutta matkakorttikampanjaa. Niillä on tavoiteltu kohderyhmiä, joille joukkoliikenteen käyttö on vieraampaa: erityisesti miehiä ja senioreja. Kampanjat ovat olleet tuloksellisia ja ne ovat osaltaan kasvattaneet joukkoliikenteen suosiota autoilevien asiakkaiden parissa”, HSL:n asiakkuus- ja myyntijohtaja Mari Flink sanoo.

Matkakortit ovat levinneet tiheimmin opiskelijavaltaisille alueille ja kantakaupunkiin, jossa on myös parhaat joukkoliikenneyhteydet. Parhaita alueita ovat muun muassa Sörnäinen ja sen lähellä Verkkosaari sekä Kruunuvuorenrannan Kaitalahti. Espoossa matkakortit peittävät parhaiten Otaniemen aluetta. Matkakortillisten osuus väestöstä on pienin HSL-alueen itä- ja länsiosassa eli Sipoossa ja Kirkkonummella.

Myös kaudella matkustavien määrä on lisääntynyt viime vuosina. Keväällä 2004 matkakorttiasiakkaista 30 prosentilla oli kautta, keväällä 2016 oli matkakortillaan kautta 41 prosentilla matkakorttilaisista. Paljon julkista liikennettä käyttäville kauden lataaminen on selvästi halvin tapa liikkua. Kausilippu antaa rajoittamattoman matkustusoikeuden lipun kelpoisuusalueella. Kausiasiakkaista 60 prosenttia on naisia. Eniten matkakortin kaudella matkustetaan keskustassa ja eniten kaudella matkustavia asuu Sörnäisissä ja Suomenlinnassa. Vähiten kautta ladataan matkakorteille Sipoossa ja Kirkkonummella.

Suurin osa asiakkaista matkustaa kuitenkin kertalipuilla kuten HSL:n mobiililipulla ja matkakortilla ostettavalla arvolipulla. Eniten rahaa lippuihin ja kausilippuihin käyttävät aikuiset ja opiskelijat.

”Haluamme parantaa jatkossa erityisesti säännöllisesti joukkoliikennettä käyttävien asiakkaiden asiakas- ja ostokokemusta. Tuomme muun muassa sekä mobiili- että nettimyyntiin kestotilausmahdollisuuden. HSL:n tehtävänä on tehdä joukkoliikenteen ostamisesta ja käyttämisestä niin helppoa ja vaivatonta, että liikkuminen muuttuu palveluksi, jota ei tarvitse ajatella”, Flink jatkaa.