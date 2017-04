Vuoden lähiruokateko -palkinto Mikkeliin - Otava Food Factory palkittiin Lähiruoka & Luomu -messuilla

6.4.2017 08:00 | Messukeskus

Mikkeliläinen lähiruokayritys Otava Food Factory on voittanut Vuoden lähiruokateko -palkinnon. Nuorella yrityksellä on monipuolinen valikoima toimintoja: lähiruokaravintola Bistro Vilee, ruokatehdas, catering-toimintaa ja omia myymälöitä. 2 000 euron arvoinen palkinto luovutetaan yritykselle Lähiruoka & Luomu -messuilla Messukeskuksessa Helsingissä.

Otava Food Factory on vuoden 2016 alussa perustettu lähiruokayritys, joka on lyhyessä ajassa laajentanut toimintansa monipuoliseksi lähiruokaa tuottavaksi ja tarjoavaksi yritykseksi. Yritys tavoittaa kuluttajan monessa eri paikassa ja toimipisteessä. Otava Food Factoryyn kuuluvat ravintola Bistro Vilee, lähiruokatehdas, myymälä, kahvila ja leipomo, catering-toimintaa ja street food -myyntivaunu. Yrityksen osakkaina on paikallisia tuottajia, joiden tuotteita Otava Food Factory käyttää.

- Otava Food Factoryn valintaan vaikutti yrityksen laaja-alaisuus ja kasvuhalukkuus. Yritys myös tuo lähiruoan helposti kaikkien saataville eri myyntikanaviensa kautta ja vastaa kuluttajien lähiruoan kysyntään laadukkailla, lähialueen raaka-aineita hyödyntävillä, tuotteilla ja monipuolisella valikoimalla. Sesongin mukaiset huippuraaka-aineet ja vahva osaaminen ovat yrityksen arvopohjana ja näkyvät asiakkaille saakka, perustelee lähiruokakoordinaattori Kirsi Viljanen maa- ja metsätalousministeriöstä voittajan valintaa. Viljanen on Lähiruoka & Luomu -messujen kehitysryhmän ja Vuoden lähiruokateko -raadin puheenjohtaja.

Viljasen mukaan yritys on hyvä esimerkki myös tuottajien yhteistyöstä, jonka kautta otetaan omaan hallintaan koko ruokaketjun toiminta pellolta pöytään.

- Valintoja tehtäessä tieto on valttia. Meille raaka-ainelähtöiseen tekemiseen erikoistuneelle yritykselle lähiruoka oli helppo valinta. Se tuo mukanaan paljon hyviä oheisvaikutuksia. Tuottajat saavat paremman korvauksen tuotteistaan, kuljetusmatkat ovat lyhyitä, voimme saada meille räätälöityjä tuotteita ja raaka-aineita ja tuottajat ovat tuttuja. Tämä kaikki näkyy yrityksen persoonallisuutena asiakkaille, sanoo Otava Food Factoryn toimitusjohtaja Ilkka Arvola.

Suurimpana lähiruoan käytön esteenä Arvola näkee varteenotettavien myyntikanavien puutteen. Siksi Otava Food Factory on lähtenyt luomaan ja kehittämään nopeasti uusia kanavia.

Vuoden lähiruokateko -palkinnon tarkoituksena on nostaa esiin hyviä esimerkkejä ja kasvutarinoita lähiruokasektorin edistämiseksi. Voittajan valitsi raati, johon kuuluivat lähiruokakoordinaattori Kirsi Viljanen maa- ja metsätalousministeriöstä (raadin puheenjohtaja), kehittämispäällikkö Heidi Valtari Turun yliopiston Brahea-keskuksesta, markkinointi- ja viestintäpäällikkö Ruokatieto Yhdistys ry:sta, ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi MTK:sta sekä Jarmo Myllysilta Lähiruoka & Luomu -messuista.

Aikaisemmat Vuoden lähiruokateko -voittajat ovat Sodankylän kunnan ruokapalvelut, Reko-lähiruokarenkaiden ”isä” Thomas Snellman, Heikki Ahopelto ja LähiPuoti Remes.

Lisätietoja:

Otava Food Factory, Ilkka Arvola, p. 050 592 9156, info@vilee.fi

Maa- ja metsätalousministeriö, lähiruokakoordinaattori Kirsi Viljanen p. 040 509 8986

Lisätietoja Lähiruoka & Luomu -messuista (messujen aikana)

Messukeskus, viestintäpäällikkö Tarja Gordienko, p. 050 584 7262

