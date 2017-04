Tavoittelee markkinajohtajuutta – Yepzonin osakeanti alkoi

6.4.2017 09:00 | Yepzon Oy

Suomalainen paikannuslaitteita ja -palveluita kehittävä Yepzon Oy on aloittanut osakeannin osana kesään mennessä järjesteltävää noin kolmen miljoonan euron rahoituskokonaisuutta. Anti alkoi 6.4.2017 ja päättyy 5.5.2017.

Paikannusalalla teknologiajohtajan aseman saavuttanut Yepzon on kasvanut voimakkaasti ja pyrkii määrätietoisesti markkinajohtajuuteen sekä kansainväliseen kasvuun. Yhtiöllä on tarjouskantaa yli 20 miljoonaa euroa, mikä kertoo paikannuslaitemarkkinan kasvusta lähivuosina – ajankohta on otollinen toiminnan laajentamiselle.

– Skaalaamisen aika on nyt. Uudet verkkostandardit muuttavat pelikenttää. Lisäksi Intiaan tekemämme investoinnit alkavat muuttua myynniksi Aasiassa ja parantavat katetuottoa kuluvana vuonna, toteaa Yepzonin perustaja Otto Linna.

Paikannuslaitteet yleistyvät vauhdilla

Paikannusteknologioiden tarkkuus paranee ja hintataso laskee, minkä vuoksi niiden käyttökohteet laajenevat kovaa vauhtia. Pienikokoinen ja helppokäyttöinen GPS-paikannin Yepzon™ One sekä tänä keväänä lanseerattu henkilökohtainen hälytin, Yepzon™ Freedom, on otettu hyvin vastaan. Yhtiö tarjoaa myös uudenlaisen paikannuspalvelun teollisuuden ja logistiikan tarpeisiin. Kasvuyritysten rahoitukseen erikoistunut Innovestor Oy, jonka kanssa anti toteutetaan yhteistyössä, uskoo Yepzonin kasvupotentiaaliin.

– Näemme, että paikannuslaitteet yleistyvät tulevaisuudessa voimakkaasti muun muassa lasten, vanhusten, lemmikkieläinten ja arvotavaroiden paikannuksessa. Tämän lisäksi yhä useampi yritys alkaa käyttää paikantimia logistiikassa ja arvokkaiden tuotantovälineiden seurannassa. Yepzon on paikannuslaitteissa maailman kärkiyhtiöitä, Innovestorin hallituksen puheenjohtaja Antti Parviainen sanoo.

Mediasijoitus vauhdittaa Yepzonin brändin ja tuotteiden tunnettuutta

Aktiivinen markkinointi on ollut alusta lähtien Yepzonin voimavara. Yritys on jo toteuttanut monia huomiota herättäviä ja onnistuneita markkinointitekoja. MTV:n media-aikaa kasvuhaluisiin ja kuluttajia tavoitteleviin yrityksiin sijoittava M4E-rahasto on mukana osakeannissa.

– M4E sijoittaa yrityksiin, joissa on osaava ja energinen johto, kiinnostava tuote ja/tai palvelu sekä tilaisuus markkinoilla. Yepzonissa on tämä kaikki. Yepzon on valmiiksi kansainvälinen, ja yhtiön näytöt tähän saakka ovat uskottavat, kertoo M4E-rahaston sijoitusjohtaja ja perustajaosakas Riitta Palmén.

Lisätietoa osakeannista: www.innovestor.fi

Otto Linna

Toimitusjohtaja, Yepzon Oy

+358 43 217 0275

otto.linna@yepzon.com



Antti Parvinen

Hallituksen puheenjohtaja, osakas, Innovestor Oy

+358 50 373 3255

antti.parviainen@innovestor.fi



