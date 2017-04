Maitovaltuuskunta: Lomitusjärjestelmän romuttaminen estettävä

6.4.2017 08:50 | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Lomituspalvelujärjestelmän uudistusta valmisteleva työryhmä on päättänyt työnsä maaliskuun lopussa. Maitosektori odottaa äärimmäisen huolestuneena tulevia päätöksiä. Viljelijäperhe tekee maitotilalla keskimäärin yli 4 000 työtuntia vuodessa. Maidontuottajien työ on raskasta ja työpäivät pitkiä. Lomituspalvelut ovat keskeinen osa maidontuottajien sosiaaliturvaa. Erityisesti tämä on korostunut taloudellisen ahdingon aikana viime vuosina. Lomituspalvelujen pitää olla myös jatkossa tuottajan subjektiivinen oikeus, muistuttaa maitovaltuuskunta.

– Lomitusjärjestelmä on olemassa tuottajaa, ei tilaa varten. Lomaoikeiden on jatkossakin oltava henkilökohtainen, tähdentää maitovaltuuskunta. – Mahdollisuus irrottautua sitovasta ja vastuullisesta eläinten hoitotyöstä tukee tuottajien jaksamista. Sekä tuottajan että lomittajalle sälytettävän vastuun kannalta tuottajien on voitava itse päättää, voivatko he pitää vuosilomaa yhtä aikaa. Panostus tuottajien jaksamiseen on tae eläinten hyvälle hoidolle. Lomituspalvelujärjestelmän uudistus on osa maakuntauudistusta. – Uudistusta valmistelevien on tunnettava vastuunsa lomitusjärjestelmän jatkosta. Lomitukseen tarvitaan edelleen valtakunnallista ohjausta. On varmistettava hyvien käytänteiden leviäminen ja palvelujen saamisen tasavertaisuus. Melan rooli tulisi olla vahva ja sen asiantuntemus pitää säilyttää. Lomituspalvelujen rahoituksesta on huolehdittava, vaikka rahoitus muuttuisi erillismomentista maakuntien yleiskatteiseen rahoitukseen, muistuttaa maitovaliokunnan puheenjohtaja Eero Isomaa. – Rakennemuutoksen myötä tilojen toimintamuodot muuttuvat. Toisaalta työn sitovuus ja kuormittavuus eivät katoa minnekään. Uudistuksessa lomitusjärjestelmän kattavuutta tulee parantaa ja kehittää sen joustavuutta palvella tuottajia erilaisissa tilanteissa. Maidontuottajat vetoavatkin nyt päättäjiin, jotta he jatkotyössä kuuntelisivat palvelun käyttäjiä herkällä korvalla. Lisätietoja:

Mauri Penttilä, maitovaltuuskunnan puheenjohtaja, 0400 832 993

Eero Isomaa, maitovaliokunnan puheenjohtaja, 0400 587 131 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Maitovaltuuskunta on perustettu vuonna 1995. Se edustaa yli 94 prosenttia Suomessa tuotetusta maidosta.

