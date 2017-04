Veronmaksajien Kaari: Muista vaatia työmatkakulujen vähentämistä veroilmoituksessa

Veronmaksajien Lehtinen: Uusia tiemaksuja ei tarvita – autoveron alentaminen olisi myönteistä 19.1.2017 11:58

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää liikenne- ja viestintäministeriön esittämää uutta aikaan sidottua tiemaksua tarpeettomana ja nykyisten verojen kanssa päällekkäisenä lisäyksenä verojärjestelmään. - Nykyisin jo käytössä oleva ajoneuvovero on aikaan perustuva tienkäyttömaksu. Ministeriön nyt esittämä uusi pakollinen tiemaksu olisi sen kanssa päällekkäinen tarpeeton lisäys verojärjestelmään. - Uudesta tiemaksusta aiheutuisi perusteetonta vaivaa ja ylimääräisiä kustannuksia niin autoilijoille kuin veroja ja maksuja hallinnoiville viranomaisillekin. Positiivista ministeriön ehdotuksissa on rohkea aloite autoveron poistamisesta. Tällä vaalikaudella hallitus on jo aiemmin päättänyt vuosittain alentaa autoveroa. Verotuksen asteittainen siirtäminen auton hankinnasta sen käyttöaikaan on pitkään noudatettu järkevä linja, jota on hyvä jatkaa edelleen. - Autoveron poistaminen kertaheitolla kokonaan on radikaali ajatus, joka synnyttäisi helposti kohtuuttomia tilanteit