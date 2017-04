Sooloteoksien yhteisilta, joiden aiheina nykyihmisen muotokuva, aloittaa Vantaan tanssin viikot

6.4.2017 09:35 | Arts Management Helsinki Oy

Mamia Companyn kaksi tanssiteatteriteosta Jean Dark ja The Mirror nähdään yhteisillassa keskiviikkona 19.4. ja torstaina 20.4. Kulttuuritalo Vernissassa, Tikkurilassa. Teoksien koreografiasta ja ohjauksesta vastaavat Mamia Companyn perustajat Nina Mamia ja Kasperi Nordman.

Jean Dark -sooloesitys saa inspiraationsa Orleansin neitsyen ja pyhimykseksi julistetun, Jeanne D`Arcin, myytistä. Teos kysyy kuka on nykypäivän Jeanne D’Arc, onko hän meditointiguru, kokemusasiantuntija, charlataani vai mielenterveyspotilas? Muuttuuko hänen maailmankatsomus terrorismiksi häntä itseään kohtaan? Soolon tulkitsee tanssija Gesa Piper.

The Mirror on sooloteos äärimmäisestä kehollisesta narsismista. Soolo on kuin narsisti itse, se käyttäytyy ennustamattomasti, selittämättömästi ja järjettömästi. Se vaatii ylenpalttista ihailua, palvontaa ja huomiota. Sillä on pakonomaisia fantasioita rajattomasta menestyksestä: maine, kaikkivaltius, ruumiillinen kauneus, seksuaalinen kyky sekä vertaansa vailla oleva loistokkuus. Se on jatkuvasti kateellinen kaikille, jopa omalle peilikuvalleen. Onko tämä kuva peilissä nykyihmisen muotokuva? Soolossa esiintyy tanssija Elina Valtonen.

Koreografia: Nina Mamia

Ohjaus: Kasperi Nordman & Nina Mamia

Äänisuunnittelu: Kasperi Nordman

Pukusuunnittelu & toteutus: Linda Al Take

Valosuunnittelu: Ville Virtanen

Valokuva: Kasperi Nordman (teoksesta Jean Dark, kuvassa Gesa Piper)

Esitysajat: Ke 19.4. ja to 20.4. klo 19.

Esitykset ovat osa Vantaan tanssin viikot -ohjelmaa.

Esityspaikka: Kulttuurikeskus Vernissa, Tikkurilantie 36, 01300 Vantaa

Liput: 15/10€, ennakkoon https://holvi.com/shop/TDT321/

Mamia Company on vuodesta 2014 toiminut nykytanssiteatteri. Companyn jäsenet ovat kaikki pitkän kokemuksen omaavia taidealan ammattilaisia, joita yhdistää kiinnostus näyttämötaiteeseen, sekä aikakautemme ilmiöt, ihmisyyden tila ja yhteiskunta. Companyn ohjelmisto tekee kiertueteoksia, niin aikuis- kuin lapsiyleisöille.