Lentoyhtiöt ovat velkaa Helsinki-Vantaan kautta vuonna matkustaneille yhteensä lähes 20 milj. euroa myöhästyneistä ja perutuista lennoista

6.4.2017 13:37 | AirHelp

Matkustajilla oli Suomessa EU:n asetuksen mukaan yli 20 miljoonaa teoreettisia saatavia korvauksina myöhästyneistä ja perutuista lennoista vuonna 2016, kertoo matkustajien oikeuksia ajavan AirHelpin tuore tutkimus.

Lentoyhtiöistä Finnairilla lentäneillä oli eniten teoreettisia saatavia myöhästyneistä perutuista lennoista, mutta tämä johtuu siitä, että Finnairilla lennetään eniten. Näin ollen Finnair selviytyi Suomessa lentävistä lentoyhtiöistä parhaiten, jos ”myöhästymisvelkaa” verrataan lennettyjen lentojen määrään.

Samaan aikaan lentoyhtiöt ovat velkaa kaikille Helsinki-Vantaan kautta vuonna 2016 matkustaneille yhteensä lähes 20 milj. euroa. Myöhästyneitä ja peruttuja lentoja, jotka oikeuttavat matkustajan korvaukseen EU lainsäädäntö mukaan oli yhteensä 460 kappaletta.

Helsinki-Vantaan kautta on Finavian tietojen mukaan matkustanut viime vuonna n.17,2 miljoonaa matkustajaa, joten matkustajaa kohden myöhästymisvelkaa on 1,15 €. Helsinki-Vantaa pärjää varsin hyvin vertailussa muihin eurooppalaisiin kenttiin, joista esimerkiksi Lontoon Heathrowlla matkustajaa kohden syntyi 3,22 € myöhästymisvelkaa ja Tukholman Arlandassa 1,35 €.

AirHelpin tilastojen mukaan Euroopan suurista kansainvälisistä kentistä seuraavien viiden kautta on syntynyt eniten myöhästymisvelkaa matkustajille:

1.Heathrow, Lontoo - 244 035 000 € myöhästymisvelkaa - 3 262 myöhästynyttä lentoa

2. C. de Gaulle, Pariisi - 154 326 750 € myöhästymisvelkaa - 2 354 myöhästynyttä lentoa

3. Frankfurt - 108 284 825 € myöhästymisvelkaa - 1 990 myöhästynyttä lentoa

4. Barajas, Madrid - 90 220 100 € myöhästymisvelkaa - 1787 myöhästynyttä lentoa

5. Schiphol, Amsterdam - 87 779 000 € myöhästymisvelkaa - 2068 myöhästynyttä lentoa

EU:n asetusten mukaan matkustaja voi olla oikeutettu jopa 600 € korvaukseen, jos lento on peruttu tai myöhästyy.

Jos matkustaja on yli kolme tuntia myöhässä saapuessaan määränpäähänsä johtuen lennon perumisesta, myöhästymisestä tai lennolle pääsyn epäämisestä ylibuukkauksen johdosta, on matkustaja oikeutettu korvaukseen. Lentoyhtiö ei ole korvausvelvollinen, jos häiriön aiheuttaa ”poikkeuksellinen olosuhde,” kuten esimerkiksi lakko lentokentällä tai poikkeuksellinen sääilmiö.

“Valitettavasti vain noin kaksi prosenttia matkustajista on tietoisia näistä asetuksista, ja sen lisäksi lentoyhtiöt pyrkivät kohtuuttomasti vaikeuttamaan matkustajien korvaushakemuksen tekoa,” kertoo AirHelpin Maajohtaja Aleksi Seppo.

Vaikka asetus korvauksista on varsin selkeä, lentoyhtiöt saattavat hylätä korvaushakemuksen perusteetta.

”AirHelpin tehtävä on auttaa matkustajia pitämään kiinni oikeuksistaan ja me olemme valmiita viemään lentoyhtiöt oikeuskäsittelyyn saakka, jos asiakkaittemme oikeudet sitä vaativat. Tuomioituimet ympäri Eurooppaa ovat ottaneet linjan, jossa matkustajan oikeuksista pidetään kiinni. Me teemme mielellämme yhteistyötä ja toivoisimme, että lentoyhtiöt eivät ruuhkauttaisi tuomioistuimia turhilla oikeuskäsittelyillä,” toteaa Seppo.