Väitös: Perämeren maankohoamisrannikon muuttuva järviluonto

6.4.2017 14:59 | Oulun yliopisto

Väitöstutkimuksessa kuvataan tieteellisin menetelmin maankohoamisrannikon vesiluontotyyppien, fladojen ja kluuvilampien, ravinneverkostojen kehittymistä. Luonnonmukaisesti kehittyneen järviallassarjan veden laadun, maaperän ja sedimentin geokemian sekä sedimentin piileväkoostumuksen tutkimus tarjoaa tausta-arvoja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi arvioitaessa vesialueen tilaa ympäristötutkimuksissa.

Perämeren maankohoamisrannikolla uusia järvialtaita syntyy jatkuvasti. Järvialtaita muodostuu pääasiassa kahdella tavalla: merenlahdekkeiden kuroutumisen ja dyynilampien patoutumisen seurauksena. Väitöstutkimus sisältää tutkimuskohteita Hailuodon, Oulunsalon, Lumijoen, Kuivaniemen ja Simon alueilta.

Maaperän geokemiallisilla ominaisuuksilla on suuri merkitys järvialtaiden ravinteisuuden kehittymiselle. Hailuodon tutkimuskohteilla havaittiin, että merellisen vaikutuksen vähetessä maankohoamisrannikon järvialtaat luontaisesti karuuntuvat, happamoituvat ja soistuvat. Järvialtaat voitiin luokitella veden laadun, pohjasedimentin geokemian ja piikuoristen levien lajiston perusteella viiteen eri ryhmään, jotka edustavat maankohoamisrannikon järvialtaiden eri kehitystasoja. Tunnusomaista ranta-altaille verrattuna sisämaan altaisiin olivat korkeammat suolojen ja ravinteiden pitoisuudet.

- - -

Filosofian maisteri Olli-Pekka Siira väittelee Oulun yliopistossa torstaina 13.4.2017. Maaperägeologian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Developmental features of lacustrine basins on the uplift coast of the Bothnian Bay (Perämeren maankohoamisrannikon järvialtaiden kehityspiirteitä). Vastaväittäjänä toimii professori Veli-Pekka Salonen Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Juha Pekka Lunkka Oulun yliopistosta. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla luentosalissa IT116 kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:

Filosofian maisteri Olli-Pekka Siira

Syntymäaika ja -paikka: 1965 Liminka

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 1984 Limingan lukio

Nykyinen työpaikka:

Luonto-osuuskunta Aapa

045 650 3501

Tiedekunta ja yksikkö:

Kaivannaisalan tiedekunta, Maaperägeologia

Väittelijän yhteystiedot:

040 747 2380

olli-pekka.siira@aapa.fi

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1517-4