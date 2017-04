Lapinjärven kunta etsii citybloggareita maalaisresidenssiin

7.4.2017 06:00 | Lapinjärven kunta

Lapinjärven kunta tarjoaa punaisen tuvan ja oman rannan 1-10 aktiivisesti kokemuksistaan viestivälle bloggarille tai vloggarille tänä kesänä. Bloggareiden Maalaisresidenssi on tempaus, joka haastaa kaupunkilaisia kohtaamaan ja testaamaan ennakko-odotuksia maalaisasumisesta.

Millaista olisi elää hetki osana maalaisyhteisöä?

Miltä se näyttäisi? Miltä se maistuisi?

Mitä kertoisit siitä muille?

Lapinjärven kunta kutsuu kaupungissa asuvia ja kaupunkielämästä viestiviä bloggareita ja vloggareita sukeltamaan maalaisseikkailuun kesällä 2017. Kyseessä on ensimmäistä kertaa järjestettävä tempaus, jolla haetaan näkyvyyttä ja persoonallisia näkökulmia elämään maaseudulla.

Ohjelmaan kuuluu myös toiminta paikallisessa yhteisössä; lähipalveluiden kokeilemista, lähiruoan maistamista ja lähityön tekemistä. Ohjelmassa mahdollistetaan b/vloggarin kotoutuminen Lapinjärvelle harrastusten ja yhteisöllisen toiminnan avulla - näin residenssiin osallistuva saa myös paremman kuvan aidosta maalaiselämästä. Vapaaehtoistyöpäivän voi viettää esimerkiksi vanhusten kanssa, nuorisotalolla, kulttuurisessa co-working tilassa, pakolaisten parissa tai kunnanjohtajan assistenttina.

Residenssiin voi hakea viikosta kuukauden mittaiseksi ajaksi ja valitut voivat tulla yhdessä perheensä kanssa. Valinnassa painotetaan hakijoiden motivaatiota ja halua aidosti olla osana yhteisöä ja osallistua sen toimintaan.

Haku on avoin kaikkien alojen ja tyylien bloggaajille ja vloggaajille, viestinnän kieli on vapaa. Hakijan on oltava yli 18-vuotias ja sitouduttava esittämäänsä viestintäsuunnitelmaan residenssi-asumisen ajaksi. Ensimmäiset hakemukset tulivat heti julkaisun jälkeen.



Hakuaika on 6.4-7.5.2017.

http://ihkulapinjarvi.weebly.com/testaalandea.html