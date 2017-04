Jo Nesbøn uutta Harry Hole -dekkaria on myyty viikossa 20 000 kpl

6.4.2017 14:29 | Johnny Kniga Kustannus

Neljän vuoden tauon jälkeen paluun tehnyt Jo Nesbøn dekkarisankari Harry Hole on saanut Suomessa huikean vastaanoton: uutta Jano-teosta on myyty viikossa 20 000 kpl. Kuluva vuosi on myös Harry Holen juhlavuosi. Hole-sarjan ensimmäisen romaanin julkaisusta tulee kuluneeksi kaksikymmentä vuotta. Juhlan kunniaksi sarjan avausteos Lepakkomies julkaistiin Suomessa kuvitettuna juhlapainoksena.

Maaliskuun 28. Suomessa julkaistu yhdestoista Harry Hole -dekkari Jano on saanut Jo Nesbøn lukijat kirjaostoksille. Teosta on myyty viikossa kaikissa formaateissa 20 000 kappaletta. Jano on saanut innostuneen vastaanoton myös kriitikoilta niin maailmalla kuin Suomessakin. Sitä on kehuttu vangitsevaksi trilleritapaukseksi, ykkösluokan jännitykseksi ja pirullisen ovelaksi.

Pitkään oli tarkoin varjeltu salaisuus, että Harry Holen tarina ei vielä ole ohi. Tätä karua hahmoa kaipaavien odotus palkittiin vihdoin neljän vuoden tauon jälkeen. Nesbøn kotimaassa Norjassa Janon ensipainos oli 300 000 kappaletta.

Ensimmäinen Harry Hole -romaani Lepakkomies ilmestyi kaksikymmentä vuotta sitten, ja sen kunniaksi teos julkaistiin Suomessa uudelleen Hannu Lukkarisen kuvituksen ja Jo Nesbøn esipuheen täydentämänä. Lokakuussa Harry Holen seikkailut siirtyvät myös valkokankaalle, kun Lumiukko-kirjaan pohjautuva elokuva saa ensi-iltansa. Tomas Alfredsonin ohjaamassa elokuvassa Harry Holea esittää Michael Fassbender.

Jo Nesbø on yksi tämän hetken luetuimmista kirjailijoista ympäri maailman. Hänen kirjojaan on myyty yli 30 miljoonaa kappaletta yli 40 kielellä. Suomessa Nesbøn teoksia on myyty yhteensä yli 700 000 kappaletta.

