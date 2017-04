Lars Keplerin Kaniininmetsästäjää myyty 28 000 kappaletta

6.4.2017 14:45 | Kustannusosakeyhtiö Tammi

Viime vuoden Suomen myydyimmän käännösdekkarin kirjoittajan Lars Keplerin uutuuskirjaa Kaniininmetsästäjä on myyty alle kuukaudessa 28 000 kappaletta. Ruotsin tämän hetken menestynein kirjailija Lars Kepler on aviopari Alexandra Coelho Ahndorilin ja Alexander Ahndorilin käyttämä kirjailijanimi.

Ruotsin tämän hetken menestyneimmän kirjailijan Lars Keplerin uutuusdekkari Kaniininmetsästäjä toi suomalaistaustaisen rikoskomisarion Joona Linnan takaisin lukijoiden pariin. Aviopari Alexandra Coelho Ahndorilin ja Alexander Ahndorilin Lars Kepler -nimellä kirjoittamaa Joona Linna -uutuutta on myyty Suomessa alle kuukaudessa kaikissa formaateissa yhteensä 28 000 kappaletta. Kaniininmetsästäjä on alkuvuoden myydyin digitaalinen kirja, huikeat kymmenen prosenttia tähänastisesta myynnistä on tullut digitaalisista tuotteista.

Kaniininmetsästäjä on kuudes osa rikoskomisario Joona Linnasta kertovassa dekkarisarjassa. Sarjan aiemmat osat ovat Hypnotisoija (2010), Paganini ja paholainen (2011), Tulitodistaja (2012), Nukkumatti (2013) ja Vainooja (2015). Joona Linna -sarjan kirjoja on myyty yhteensä yli kahdeksan miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti ja niitä on ilmestynyt 40 kielellä.

