Ahlström Capital lahjoittaa 250 000 euroa korkeakouluille

Danfoss tekee julkisen ostotarjouksen Vaconin osakkeista – Ahlström Capital myi omistuksensa Vaconissa Danfossille 12.9.2014 10:46

Oy Danfoss Ab on tänään 12.9.2014 tiedottanut tekevänsä julkisen ostotarjouksen Vacon Oyj:n kaikista osakkeista. Ahlström Capitalin täysin omistama tytäryhtiö AC Invest Three B.V. on eilen 11.9.2014 sopinut myyvänsä omistamansa Vaconin osakkeet Danfossille. AC Invest Three B.V. oli ennen myyntiä Vaconin suurin osakkeenomistaja. Se omisti 3 229 688 Vaconin osaketta, mikä vastaa 10,56 prosenttia Vaconin kaikista osakkeista.AC Invest Three B.V.:n osakemyynnin ensimmäinen vaihe 3 053 400 osaketta (9,98 % kaikista Vaconin osakkeista) toteutettiin 11.9.2014. Osakemyynnin toinen vaihe 176 288 osaketta (0,58 % kaikista Vaconin osakkeista) edellyttää, että työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa osakkeiden myynnin ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain (2012/172) mukaisesti. Näiden osakkeiden myynti toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön vahvistuksen jälkeen.AC Invest Three B.V.:n Vacon-osakkeiden myyntihinta on 29,70 euroa osakkeelta. Mikäli Danfossin tänään ilmoittama julkinen