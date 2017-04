Markkinatutkimuslaitos: M-Files johtava tiedonhallintaratkaisujen toimittaja

7.4.2017 08:07 | M-Files

Suomalainen tiedonhallintaratkaisuja kehittävä ohjelmistoyhtiö M-Files Oy on nostettu markkinatutkimuslaitos Forrester Researchin raportissa maailman johtavien toimijoiden joukkoon. M-Files saa tunnustusta erityisesti uudesta älykerrosteknologiasta, integrointikyvykkyydestä, tiedostojen jakamistoiminnallisuuksista sekä mobiilikäytöstä.

M-Files on nostettu Leader-asemaan riippumattoman markkinatutkimuslaitos Forrester Researchin uusimmassa tiedonhallintaa koskevassa raportissa (Enterprise Content Management for Business Content Services). Forrester arvioi raportissaan 15 maailmanlaajuisesti merkittävintä tiedonhallinnan ohjelmistotoimittajaa auttaakseen yrityksiä valitsemaan parhaan mahdollisen kumppanin liiketoiminnalle tärkeiden tietojensa hallitsemiseen. Raportissa on arvioitu muun muassa strategiaa, ratkaisutarjontaa sekä markkinatilannetta.

Erityistä huomiota M-Files saa metatietopohjaisesta lähestymistavasta tiedonhallintaan sekä alaa hallinneen kansiopohjaisen rakenteen karttamisesta teknologiassaan. Kahdensuuntainen integraatio muiden tärkeiden liiketoimintasovellusten kanssa, kuten Salesforcen tai SAPin kanssa, mahdollistaa rakenteellisen tiedon hyödyntämisen läpi kaikkien järjestelmien. Lisäksi M-Files panostaa natiiveihin mobiilisovelluksiin useille eri käyttöjärjestelmille sekä integroitumiseen eri mobiililaitehallintatyökalujen kanssa.

Raportissa todetaan myös, että M-Files mahdollistaa turvallisen tiedostojen jakamisen ja yhteismuokkaamisen niin sisäisten kuin myös ulkoisten käyttäjien kanssa. M-Filesin vuonna 2016 saama rahoitus katsotaan myös tuovan polttoainetta yrityksen kansainväliseen kasvuun sekä uuden älykerrosteknologian kehittämiseen. Älykerros toimii siltana organisaation eri järjestelmien välillä, jolloin tiedon tallennuspaikalla ei ole merkitystä. Ratkaisun avulla käyttäjät pääsevät yhden sovelluksen ja käyttöliittymän kautta käsiksi eri järjestelmien tietoihin.

"On hienoa nähdä, että Forresterin uusi näkemys tiedonhallintaan on täysin linjassa meidän visiomme ja tuotestrategiamme kanssa. Yritykset etsivät ratkaisuja, joissa olemassa olevia järjestelmiä ja tietovarastoja voitaisiin ketterästi hyödyntää ilman kaiken datan siirtämistä uuteen järjestelmään. Olemassa olevien järjestelmien tietoihin pitäisi päästä yhden käyttöliittymän kautta, jolloin myös tietokatkoksista eri järjestelmien välillä päästäisiin eroon. Näihin haasteisiin M-Files vastaa. Meidän missionamme on muuttaa se, miten maailma hallitsee tietoa", toteaa M-Files Oy:n toimitusjohtaja Miika Mäkitalo.

Lue lisätietoja ja lataa raportti: Forrester Wave™: ECM Business Content Services, Q2 2017.