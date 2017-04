Tulevaisuuden valaistusta – Philips Lighting valaisee Vantaan Kaivokselan Lexus-myymälän autobrändille kustomoituna

10.4.2017 12:58 | Philips Lighting

Philips Lighting on toimittanut uudenlaisen valaistuskonseptin Vantaan Kaivokselan Lexus-myymälään.

Lexus tunnetaan paitsi edistyksellisistä, tyylikkäistä ja laadukkaista automalleistaan, myös erinomaisesta palvelutasostaan. Lexus Kaivokselan uudistuneet toimitilat tukevat ensiluokkaisen asiakaskokemuksen syntymistä. Suuri sininen L-kirjaimen muotoinen Philips ColorKinetics -valaistus katossa viittaa Lexuksen L-Finesse-muotoilufilosofiaan. Kun tilassa järjestetään esim. asiakastilaisuuksia, voi L-kirjaimen ja alas lasketun katon valon väriä muuttaa helposti. Lisäksi Philips Lighting toimitti myymälään kohdevalaisimet ja alasvalot.



Maajohtaja Piia Hänninen Philips Lighting Finland Oy:stä on erittäin tyytyväinen lopputulokseen. ”Valaistuksen avulla voimme luoda Lexus-brändille sen korkean laadun vaatimat puitteet ja luoda miellyttävän ympäristön, jossa on helppo asioida. Suunnittelussa on kuunneltu asiakasta ja onnistuttu räätälöimään juuri Lexuksen näköinen lopputulos”, Hänninen kertoo.



”Uuden Lexus-myymälämme sisustuksessa valaistuksella on merkittävä rooli. Valoilla pystytään luomaan mukava harmoninen tunnelma myymälään ja valaistuksella myymälä on saatu jaettua eri osastoihin. Autot on valaistu kirkkailla spoteilla ja niiden yhteyteen on tuotu ledinauhalla myös hieno muunneltavissa oleva värimaailma. Toisaalta taas asiakaslounge-tilassa on mukava lämmin valaistus”, toteaa Lexus Kaivokselan myyntipäällikkö Pasi Hagström.



Hagström tarkentaa: ”Auton värin valitsemista helpottaa myös saatavissa oleva luonnonvalo eli ei tarvitse lähteä värimallin kanssa ulkoilmaan katsomaan miltä väri siellä näyttää. Totta kai myös sähkön säästäminen nykyaikaisen leditekniikan ansiosta on merkittävä asia.”