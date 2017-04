Helsingin Kirjamessujen kampanjakuvakisan voitti Sofia Pusan Joutsen

7.4.2017 09:51 | Messukeskus

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa etsittiin Helsingin Kirjamessuille vuosittain vaihtuvaa kampanjakuvaa kilpailulla, joka oli suunnattu kuvittajille. Määräpäivään mennessä Messukeskukseen lähetettiin 139 ehdotusta, joista on nyt valittu voittaja. Helsingin Kirjamessujen kampanjakuvan Joutsen on tehnyt Sofia Pusa. Toiseksi sijoittui Julia Tavast ja kolmanneksi Anni Mäkelä.

Kilpailutyöt olivat korkeatasoisia ja niistä heijastui kuvittajien ammattitaito ja opiskelijoiden luovuus. Luontoelementtejä oli käytetty kuvituksissa paljon. Pääpalkinto kilpailussa on 3000 euroa, toiseksi sijoittunut saa 1000 euroa ja kolmanneksi sijoittunut 500 euroa. Kilpailun järjesti Messukeskus yhteistyössä Kuvittajat ry:n kanssa. Kuvittajien työ liittyy kiinteästi kirjoihin ja lukemiseen. Kuvittajat tekevät upeita kuvituksia kirjoihin ja suunnittelevat kirjojen kannet. Viime vuonna kuvittajat liittivät omia kuviaan Helsingin Kirjamessujen logoon sosiaalisessa mediassa ja ehdottivat, että kuvan voisi tehdä myös kuvittaja. Tästä syntyi ajatus kampanjakuvakisan järjestämisestä. Aikaisempina vuosina kampanjakuvan on tehnyt vuoden graafikko.



Helsingin Kirjamessujen 2017 kampanjakuva tuo esille tapahtuman teemaa – 100-vuotisjuhlaansa viettävää Suomea ja lukemista.

Rumasta ankanpoikasesta joutseneksi

Sofia Pusa on helsinkiläinen kuvittaja, graafinen suunnittelija ja liikegrafiikan suunnittelija, joka viimeistelee parhaillaan opintojaan Lahden Muotoiluinstituutissa ja Aalto-yliopistossa. Pusa on markkinoinnin ja talouden maisteri. Hänen asiakkaitaan ovat mm. Provinssi, Genelec, Helsingin Sanomat, Pohjoinen ulottuvuus, Otava, PR-toimisto Myy ja Pelastakaa lapset ry.



”Suomen 100-vuotisjuhlan hengessä valitsin kampanjakuvan aiheeksi Suomen kansallislinnun joutsenen. Myyteissä ja kansanperinteessä joutsenta on pidetty eläimenä, joka toimii yhteytenä tuonpuoleisen ja elävän maailman välillä. Tähän viittaa muun muassa Kalevalan kertomus Tuonen joutsenesta, joka ui Tuonen mustassa joessa. Koska kirjamessuilla tuodaan esiin suomalaisia kirjailijoita ja Suomen historiaa, halusin kuvituksella tuoda esiin kirjallisuuden voimaa sillan rakentamisessa menneisyyden ja nykyisyyden välille ja samalla kokonaisen kansakunnan identiteetin rakentamisessa. Lintuteema viitta myös sananvapauteen, joka on aiheena ajankohtainen, myös sananvapauden mallimaassa Suomessa,” kertoo Sofia Pusa työstään. ”Maailmankirjallisuuden tunnetuin joutsen lienee Ruma ankanpoikanen H.C. Andersenin suositussa sadussa. Vuonna 2016 muukalaisviha ja rasismi löysivät jalansijaa niin Suomessa kuin maailmalla. Moniäänisyyttä sekä empatiaa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Sadussa rumasta ankanpoikasesta tulee joutsen, kun sen siivet ovat vahvistuneet kantaviksi. Silloin ruma ankanpoikanen ymmärtää, ettei se ollutkaan vääränlainen ja saa hyväksynnän tulemalla omaksi itsekseen. Kuvituksessa joutsenen siivet muodostuvat kirjasta. Kirjallisuus mahdollistaa erilaisten todellisuuksien ilmaisemisen laajemmalle joukolle ja edistää myötäelämistä ja erilaisuuden sietämistä: Kirjallisuudella on voima muuttaa ruma ankanpoikanen joutseneksi.”



Mielikuvitusmaailma ja karhu

Toiseksi sijoittuneen helsinkiläisen kuvittajan ja graafisen suunnittelijan Julia Tavastin kuvituksessa on suomalaisia lukijoita kirjojen mielikuvitusmaailmassa. Värikäs kuva on erittäin monimuotoinen. Kolmannen palkinnon sai Kuusankoskella asuva Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa graafista muotoilua opiskelevan Anni Mäkelän kuva Suomen kansalliseläimestä karhusta. Kuvan värimaailma on rauhallinen ja siitä välittyy lukemisen rentouttava vaikutus. Perhosen ja karhun kohtaaminen kuvastaa sitä, kuinka kirjat tuovat kaikki yhteen taustoista riippumatta.

Kuvittajien työt esillä kirjamessuilla

Kuvittajat ry järjestää kilpailuun osallistuneista töistä näyttelyn Helsingin Kirjamessuille. Esillä on kolmen palkitun työn lisäksi Kuvittajat ry:n valitsemia kilpailutöitä. Kuvittajia on myös tavattavissa messuilla ja he kertovat kuvittajan työstä näyttelyosastollaan.



--------------------------------------------------

Helsingin Kirjamessut on Suomen suurin kirja-alan tapahtuma ja valtakunnallisesti merkittävä kulttuurifoorumi. Messukeskus järjestää tapahtuman nyt 17:ttä kertaa Kirjakauppaliiton ja Suomen Kustannusyhdistyksen toimeksiannosta. Kirjamessujen yhteydessä on Antikvaariset Kirjamessut, jotka järjestetään yhteistyössä Suomen Antikvaariset Kirjakauppiaat ry:n ja Suomen Antikvariaattiyhdistyksen kanssa.

Helsingin Kirjamessut järjestetään 26.–29.10.2017 Messukeskuksessa Helsingissä samaan aikaan Viini ja Ruoka -tapahtuman kanssa. Vuonna 2016 tapahtumakokonaisuus keräsi yli 80 000 kävijää.



Kuvia median käyttöön: http://mediabank.messukeskus.com

Mediapankissa Sofia Pusan Joutsen



www.helsinginkirjamessut.fi #kirjamessut

Lisätietoja:

Helsingin Kirjamessut, tiedottaja Teija Armanto, Messukeskus, puh. 050 376 0804,teija.armanto@messukeskus.com

ohjelmajohtaja Jan Erola, puh. 040 506 4612, jan.erola@iki.fi

kuvittaja, graafinen suunnittelija ja liikegrafiikan suunnittelija Sofia Pusa, sofia.pusa@gmail.com, www.sofiapusa.com