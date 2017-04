Minna Salminen käytettävissä JHL:n toimialajohtajaksi

KUTSU TOIMITUKSILLE: JHL:n Kuntavaalipaneeli 31.3.2017 14:37

Kolme erää hyvinvoinnin tulevaisuudesta Aika: 4.4.2017 klo 17.30-19.30 Paikka: Musiikkitalon Terassilämpiö, Mannerheimintie 13 A, Helsinki Tervetuloa seuraamaan kolmieräistä ottelua Pilvi Torsti (sd) vs. Paavo Arhinmäki (vas) vs. Laura Kolbe (kesk) vs. Hannu Oskala (vihr) vs. Markku Saarikangas (ps) vs. Pia Hytönen (kok)! Erien alun provokatiivisista johdannoista vastaavat: - JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine: ”Potilaat ennen osinkoja!” - dosentti Thomas Wallgren: ”Teknologia mullistaa hoitoa ja hoivaa soteakin enemmän. Muutos on hoidettava vastuullisesti.” - valinnanvapausasiantuntija Juhani Lehto ”Sipilän hallitus keskittyy ideologisessa innossaan sote-uudistuksen helppoon osaan eli markkinoiden avaamiseen. Sen sijaan markkinoiden saaminen toimimaan uudistuksen tavoitteiden mukaan on äärimmäisen vaativa tehtävä.” Ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt: tuija.zapasnik@jhl.fi Lisätietoja keskustelusta antaa moderaattori Kimmo Collander 050 431 4982