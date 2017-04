Tarvitsetko timanttisen kesätyöntekijän? Tarjoa ponnahduslauta tulevaisuuden lupaukselle

8.4.2017 08:00 | Zeeland Family Oyj

Lähes 700 lahjakasta nuorta haki Adecco Finlandin tarjoamaa kesätoimitusjohtajan paikkaa. Nyt Adecco haluaa tarjota muille yrityksille mahdollisuuden saada kontaktin näihin satoihin, rekrytointiyrityksen seulomiin tulevaisuuden kykyihin ja haastaa yritykset tarjoamaan näille nuorille osaajille unelmien kesätyön.

Tänä vuonna toista kertaa Suomessa järjestetty CEO for One Month –kampanja houkutteli lähes 700 kunnianhimoista henkilöä hakemaan Adecco Finlandin kesätoimitusjohtajaksi. Heistä vain yksi valitaan toukokuussa toimimaan kesällä yrityksen toimitusjohtajan oikeana kätenä ja sparrattavana kuukauden ajan 8000 euron palkalla.

”Saimme viime vuonna CEO for One Month –prosessissa kontaktin satoihin potentiaalisiin nuoriin, mutta toimitusjohtajaksi valitaan vain yksi. Tästä heräsi ajatus haastaa tänä vuonna muut yritykset tarjoamaan kesällä työtehtäviä, joissa nämä hakijat pääsevät näyttämään osaamisensa ja tuomaan uusia näkemyksiä yritykseen”, sanoo Jukka-Pekka Annala, Adecco Finlandin toimitusjohtaja.

Viime vuonna CEO-kampanja toimi juuri tällaisena ponnahduslautana: Ensimmäinen CEO for One Month Sami Itani palkattiin kesäpestinsä jälkeen projektityöhön ja sittemmin hänet on valittu Adecco Finlandin HR-johtajaksi.

Kokemusta myös yrittäjyydestä

Tänä vuonna suurin osa hakijoista on noin 22–28-vuotiaita eli joukossa on kokeneempiakin konkareita. Miehiä ja naisia on suurin piirtein yhtä paljon. Alat vaihtelevat laidasta laitaan, kauppa- ja oikeustieteilijöistä markkinoinnin ja media-alan opiskelijoihin. Meneillään oleva start-up-boomi näkyy mielenkiintoisesti tämän vuoden hakijoissa.

”Joukossa on todella osaavia hakijoita. Monet heistä ovat kokeilleet yrittämistä opiskelun ohella, joko työntekijänä tai toimitusjohtajana. Monille projektisuunnittelu, budjetoinnit, markkinointi ja sosiaalisen median käyttö siinä ovat täysin tuttua puuhaa”, Annala sanoo.

Miten toimit jos haluat unelmien kesätyöntekijän

CEO-hakijoiden joukosta löytyy erinomaisia ehdokkaita monenlaisiin tehtäviin ja monille toimialoille.

”Olkaa yhteydessä Adeccoon heti jos yrityksenne on kiinnostunut saamaan itselleen kesätyöntekijän, jossa on ainesta myös pidempäänkin työsuhteeseen. Voimme oman CEO-prosessimme rinnalla seuloa hakijoista yrityksen kriteereihin sopivia ehdokkaita.”, Annala avaa.

Adeccon oma CEO for One Month –prosessi jatkuu parhaillaan haastattelujen merkeissä niin, että Adecco valitsee oman kesätoimitusjohtajansa toukokuun 11. päivä.

”Tulemme saamaan itsellemme timanttisen kesätoimitusjohtajan – toivomme että meidän kauttamme moni muukin yritys löytäisi itselleen kesäksi timanttisen kesätyöntekijän”, Annala summaa.