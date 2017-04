Suomalainen broilerinliha on kasvatettu ilman antibiootteja

7.4.2017 14:01 | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Evira tiedotti eilen löytäneensä tutkimansa suomalaisen broilerinlihan joukosta antibiooteille resistenttejä ESBL-bakteereja ja vastaavia bakteereja sisältävää lihaa. Suomalainen liha on turvallista ja vastuullisesti tuotettua. Broileritiloillamme tehdään kaikki voitava antibiooteille resistenttien bakteerien leviämisen estämiseksi.

– Hygieniasta huolehditaan suomalaisilla broileritiloilla erittäin tarkasti. Emme käytä kasvatuksessa lainkaan antibiootteja toisin kuin yleisesti Keski-Euroopassa ja muualla maailmassa. Antibiootittomuus hillitsee antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien leviämistä. Broilerihallimme myös desinfioidaan huolellisesti tuotantoerän vaihtuessa. Tämä luo hyvän pohjan eläinten terveydelle, sanoo MTK:n eläinlääkäri Leena Suojala.

ESBL on suolistobakteeri, jolla on antibiooteille resistentti geeni. Suomen broilerituotantoon se on kantautunut Skotlannista, broilereiden isovanhempaispolvesta. ESBL:n ja muiden Suomessa havaittujen bakteerikantojen ei ole todettu aiheuttaneen ihmisille vakavia tartuntoja. Riski ESBL:n siirtymisestä ihmisiin on pieni, kunhan liha kuumennetaan ja noudatetaan hyvää hygieniaa ruuan valmistuksessa.

– Puhtaan suomalaisen tuotantomme kiistaton etu olisi se, että skotlantilainen jalostaja saneeraisi emolintukannan. Isovanhempaispolven jalostaja ei ole kuitenkaan toistaiseksi kyennyt tätä tekemään, sanoo MTK:n kotieläinasiamies Jukka Rantala.

Suomalaisen broilerituotannon hygieniatilanne poikkeuksellinen koko maailmassa. Olemme vapaita salmonellasta ja tuotantomme on koko maailman mittakaavassa erittäin puhdasta.

Eviran tutkimuksen mukaan 22 prosenttia vuonna 2016 vähittäismyynnissä olleesta tuoreesta broilerinlihasta sisälsi antibiooteille vastustuskykyisiä ESBL- tai niiden kaltaisia bakteereja. Muiden EU-maiden tutkimustiedot puuttuvat toistaiseksi. Euroopan lääkeviraston tilastot antibioottien käytöstä tuotantoeläimillä viittaavat siihen, että muualla Euroopassa ESBL:n ja sen kaltaisten bakteerien esiintyvyys lihassa on todennäköisesti merkittävästi Suomea suurempi.

Eläinlääkäri Leena Suojala, 040 779 2945

Kotieläinasiamies Jukka Rantala, 040 715 8710