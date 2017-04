Elektronista musiikkia ja telttailua saaristossa

7.4.2017 15:46 | Espoon kaupunki - Esbo stad

Jaa

Ilmoittautuminen Espoon kaupungin nuorisopalveluiden kesätoimintoihin on ollut käynnissä pian kaksi viikkoa. Osa leireistä ja kursseista on jo täynnä, mutta jäljellä on silti vapaita paikkoja monenlaiseen toimintaan.

Nuorisopalvelut tarjoaa jälleen monipuolista kesätoimintaa niin ala- kuin yläkouluikäisille. Mukana on jo aiemmilta vuosilta tuttuja teemoja, kuten teatteria, bändijammailua ja liikuntaa, mutta myös uusia avauksia on tehty. 13-17-vuotiaat voivat suunnata esimerkiksi kahden yön saaristotelttaleirille Espoon upeisiin ulkoilusaariiin tai tekemään biisejä elektronisen musiikin leirille Kivenlahden nuorisotilalle. Nuorisopalveluiden kesätoiminta ilmoittautumislinkkeineen löytyy pääkaupunkiseudun yhteisestä Harrastushaku.fi -palvelusta hakusanalla NEkesä.