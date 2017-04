Espoo tukee ehdotuksia kasvupalveluista sekä Uudenmaan erillisratkaisusta

7.4.2017 14:23 | Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoon lausuntoluonnoksen mukaan hallituksen esitys laeiksi kasvupalveluista sekä Uudenmaan erillisratkaisusta on rohkea ja luo mahdollisuuksia. Sote- ja maakuntauudistuksen rahoitukseen Espoo suhtautuu kriittisesti. Lausuntoluonnokset ovat kaupunginhallituksen käsittelyssä ensi maanantaina 10.4.

Kasvupalvelujen peruslähtökohta kestävän taloudellisen kasvun tavoittelusta on oikea. Uudenmaan erillisratkaisu on espoolaisesta ja uusmaalaisesta näkökulmasta tärkeä. Se mahdollistaa kasvupalveluiden järjestämisen Uudellamaalla muusta maasta poikkeavassa toimintaympäristössä ja tarjoaa hyvät lähtökohdat asiakaslähtöisten kasvupalveluiden järjestämiseen, Espoon lausuntoluonnoksessa todetaan.

Kaupunkiseutujen ja ministeriöiden suora sopimuskumppanuus on keskeinen elementti elinkeinopolitiikassa ja aluekehittämisessä, ja sen pitää olla myös jatkossa. Suurille kaupungeille on tärkeää, että suora neuvottelumenettely toimii jatkossakin.

Maakuntakaavoitustehtävän siirto perustettaville maakunnille ei saa poistaa kuntien tosiasiallista valtaa päättää yleis- ja asemakaavoituksesta. Espoon mukaan tuleva maakunta voisi edelleen hyväksyä maankäyttöä ohjaavan strategisen maakuntakaavan, jos se ei muodosta oikeusvaikutusta kuntien yleis- ja asemakaavoitukseen.

Espoo muistuttaa, että työnvälityspalveluiden osalta asiakasvaikutukset ovat vielä epäselviä. Avainasia esityksen toimivuuden kannalta on kaikkien järjestäjien, palveluntuottajien ja asiakkaiden yhteisessä käytössä oleva valtakunnallinen työnvälityspalvelu, ”työmarkkinatori”. Uudistuksen kokonaisvaikutusten arviointi on vaikeaa, kun tällaisen työmarkkinatorin valmistumisen aikataulu ja toimivuus on vielä epävarmaa. Lain jatkovalmistelussa tulee tehdä kielellisten vaikutusten arviointi.

Sote- ja maakuntarahoitus heikentää kuntien toimintaedellytyksiä

Espoo kritisoi lausuntoluonnoksessa voimakkaasti sote- ja maakuntauudistuksen rahoitusta. Kunnallisveron leikkaus tasasuuruisesti kaikilta kunnilta aiheuttaa liian suuren muutoksen kuntien rahoitukseen. Kuntien rahoitusuudistuksessa kunnilta viedään 70 % kunnallisverotuloista ja 40 % yhteisöverotuloista.

Uudenmaan kasvavalta alueelta kerätään rahoitusta huomattavasti enemmän kuin alueen sote-palvelujen tuottaminen maksaa. Uudistus vaikuttaa merkittävästi Espoon kaupungin toimintaan ja heikentää sen toimintaedellytyksiä.

Kuntien valtionosuuden tasausjärjestelyissä tulisi huomioida metropolialueiden investointipaineet omana kriteerinään. Kasvukunnille on turvattava edellytykset rahoittaa kasvun edellyttämiä investointeja asuntorakentamiseen, liikenne- ja palvelujärjestelmiin sekä esimerkiksi maahanmuuton edellyttämiin palveluihin.

Myös kasvupalvelujen rahoituksen riittävyys siirtymäaikana on turvattava. Rahoituksen pitäisi huomioida vieraskielisten osuus. Toimipaikkojen lukumäärää parempi rahoitusperuste olisi työpaikkojen määrä, Espoo muistuttaa.

