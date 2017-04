BBC-lähtöisen Micro:bitin ja Innokas-verkoston yhteistyöllä kaikki innostuvat ohjelmoimaan

11.4.2017 12:00 | Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston Innokas-verkosto käynnisti yhteistyön kanssa maanantaina 3.4. Yhteistyö tarkoittaa muun muassa Micro:bitin pilottia 50 suomalaisen koulun kanssa ja tutkimusta pilotin toimivuudesta.

Miksi juuri Innokas-verkosto?

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan koordinoima Innokas-verkosto valikoitui yhteistyökumppaniksi suomalaiskoulujen vinkistä. Innokas-verkostolla on vahva digitaalisen teknologian opetuskäytön ja sen kehittämisestä kiinnostuneiden opettajien verkosto ympäri Suomea. Ja juuri Micro:bitin opetustyökalujen käyttöön tarvitaan laaja ja toimiva opettajien tukiverkosto.

Micro:bitin pientä mutta monipuolista teholaitetta käyttää jo 15 koulua eri puolilla Suomea, syksyllä käynnistyvän yhteistyön alussa kouluja tulee 50 lisää. Micro:bitin toimitusjohtajan, amerikkalais-suomalaisen Zach Shelbyn toiveena on, että jonakin päivänä kaikki koulut tarjoaisivat maailman parhaille opettajilleen mahdollisuuden helppokäyttöisiin ohjelmoinnin ja robotiikan opetustyökaluihin. Ja koska Micro:bit on säätiö, sillä on myös toisenlainen tavoite kuin yrityksillä: se haluaa saada poikien lisäksi myös tytöt ja syrjäseuduilla asuvat oppilaat ohjelmoinnin ja robotiikan pariin.

Micro:bit helppokäyttöinen ohjelmoinnin ja robotiikan opettelun työkalu

Isossa-Britanniassa jo miljoona 7-luokkalaista käyttää opettajansa kanssa Micro:bitin opetustyökaluja. Suomalaiseen opetussuunnitelmaan digitaalinen teknologia sopii erittäin hyvin, mutta opettajien helppokäyttöiset opetustyökalut puuttuvat. Siksi usein myös innostus lopahtaa helposti. Helpoilla työkaluilla oppilaat oppivat esimerkiksi ohjelmoimaan, rakentamaan robotteja ja luomaan musiikkia.

– Pilottimme aikana Innokas-verkosto tekee tutkimusta siitä, miten opettajat ja lapset toimivat ja minkä ikäisille oppilaille Micro:bit sopii parhaiten, Shelby kertoo. – Isossa-Britanniassa se on hyvin suosittu.

Isossa-Britanniassa tehtyjen tutkimusten mukaan tietojenkäsittelyn oppiminen on Micro:bitiä käyttävissä peruskouluissa ollut helpompaa ja hauskempaa, 87 % opettajista kertoi heidän oppilaansa oppineen koodaamaan. Myös opettajat kertoivat oppineensa paljon uutta. Lähes kaikki haluavat käyttää sitä jatkossakin.

Kouluttajan kokemus avainasemassa

Luokanopettajataustainen Lauri Parkkonen työskentelee Joensuun Mediakeskuksessa ICT-ohjaajana ja Innokas-verkoston kouluttajana. Hän on jo pitkään odottanut Micro:bitin kaltaista laitetta, joka ratkaisisi kerralla monta käytännön ongelmaa.

– Micro:bit on edullinen, helppokäyttöinen ja monipuolinen, siihen ei liity laitesidonnaisuutta ja sitä voi ohjelmoida kuvakepohjaisesti JavaScriptillä tai Pythonilla, Parkkonen listaa. – Lisäksi sitä voidaan käyttää opetussuunnitelman mukaisesti koko peruskoulun ajan alkuopetuksesta yläkouluun.

Parkkonen on pilotissaan kokeillut Micro:bitiä muun muassa ensimmäisen luokka-asteen oppilaiden kanssa integroimalla kuvataiteen ja matematiikan opetussuunnitelman sisältöjä..

Parkkonen näkee Micro:bitin vahvuutena juuri laaja-alaiset käyttömahdollisuudet osana ilmiöpohjaista opetusta: voidaan esimerkiksi valmistaa oma kompassi ilmansuuntien harjoitteluun ympäristöopin metsäretkelle. Matematiikan avulla hoidetaan ohjelmointi, Micro:bit voi olla osa käsityössä valmistettavaa älyvaatetta, kuten esimerkiksi ”kompassihanskaa”. Siihen voidaan ohjelmoida myös muita sen antureita hyödyntäviä ominaisuuksia tai lisätä erillisiä antureita, kuten esimerkiksi lämpötilan mittausta tai valonmittausta ja saada monipuolinen tutkimusväline oppimisen tueksi.

Micro:bitistä

Micro:bit Foundation on ollut lokakuusta 2016 alkaen itsenäinen, voittoa tavoittelematon säätiö, jonka perustajia ovat BBC:n lisäksi ARM, Amazon, British Council , IET, Lancasterin yliopisto, Microsoft, Nominet ja Samsung

Suomessa yhteistyökumppaneina ovat MeHackIt ja Etteplan joka sponsoroi pilottia.

Lisätietoja:

Innokas-verkoston johtaja Tiina Korhonen, puh. +358 50 448 6933, s-posti tiina.korhonen@helsinki.fi

Micro:bitin toimitusjohtaja Zach Shelby, puh. +358 40 779 6297, s-posti zach@microbit.org