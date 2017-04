Lemmikit valloittavat Messukeskuksen

10.4.2017 11:00 | Messukeskus

Lemmikki-tapahtuma Eläinystäväni tuo eläinrakkaat Messukeskukseen la-su 22.–23.4. Mukana on kymmeniä koira- ja kissarotuja sekä jyrsijöitä, matelijoita, näätäeläimiä ja lintuja.

Messuvieraiden tutustuttavana on koiraroduista muun muassa cavalier kingcharlesinspanieleja, griffoneja, terrierejä, mäyräkoiria ja kiinanpalatsikoiria. Rotuyhdistysten pisteillä kävijät pääsevät myös halutessaan keskustelemaan koira-asiantuntijoiden kanssa. Tapahtumassa esitellään lisäksi lintuja ja frettejä sekä ihastellaan Suomen Lemmikkikani ry:n kaninäyttelyä. Messuvieras voi hankkia messuilta eläinten hyvinvointia edistäviä tuotteita kuten ruokia ja hoitopalveluita sekä saada tietoa eri aiheista.

Tämän vuoden uutuus on Dogbic®, joka on koiran ja omistajan yhteinen liikuntaharrastus. Se lanseerataan messuilla ensimmäistä kertaa kilpalajina. Laji kehittää mm. tasapaino-, ketteryys- ja reaktiokykyä nopeuden ja voiman lisäksi. Lajin kehittäjä Meri Satama Urho-kääpiösnautsereineen esittelee lajia messuilla.

Eläinystäväni-tapahtumassa järjestetään myös erilaisia kilpailuja ja näyttelyjä. Ruuhka-Suomen Rotukissayhdistyksen järjestämässä kansainvälisessä kissanäyttelyssä on lähes 600 kissaa eri kategorioista. Ladies Kennel Club ry, jonka toiminta-ajatus on hyväntekeväisyys, kerää tänä vuonna varoja Wise Nose – Suomen Hajuerottelu ry:lle järjestämällä koirien kaikkien rotujen pentunäyttelyn ja ryhmänäyttelyn,jossa on mukana myös pennut ja junior handler -kilpailu.

Lemmikkien ystävien oma tapahtuma Eläinystäväni 22.-23.4.2017 Messukeskuksessa. Samaan aikaan ja samalla lipulla myös Lapsimessut, pienoismalli- ja harrastetapahtuma Model Expo, ostosmahdollisuuksien OutletExpo sekä käsityö- ja askarteluharrastajien Kädentaitotapahtuma.

