Fujitsun CELSIUS-tehotyöasemat tuovat virtuaalitodellisuuden työpaikalle

Fujitsu on julkistanut kaksi uutta virtuaalitodellisuuskäyttöön sopivaa eli VR-valmista tehotyöasemaa, joissa on NVIDIAn uusimmat ammattilaistason näytönohjaimet. CELSIUS W570power+ on pienin VR-valmis pöytätietokone, ja CELSIUS H970 on 17-tuuman näytöllä varustettu tehokannettava. Muotoilijat, suunnittelijat ja arkkitehdit voivat siirtää 3D-mallit virtuaalitodellisuuteen uutuuslaitteiden avulla.

Virtuaalitodellisuuden käyttö laajenee peleistä yritysmaailmaan lähivuosina. Virtuaalitodellisuus auttaa havainnoimaan asioita kolmiulotteisesti, mikä hyödyttää työskentelyä esimerkiksi arkkitehtuurissa, suunnittelussa, koulutuksessa ja terveydenhuollossa.

CELSIUS W570 -tehotyöaseman erikoisversiossa, W570power+-laitteessa suorituskyky ja toiminnallisuus on sovitettu innovatiivisesti muotoiltuun mikrotornikoteloon. Laitteen tilavuus on supistunut lähes 30 prosenttia edeltäjäänsä verrattuna, mutta sen suorituskyky on ennallaan. W570power+-tehotyöasemaan saa kolme erittäin nopeaa NVMe-liitäntäistä massamuistia ja neljä sataväyläistä kiintolevyä. Näytönohjaimeksi voi valita esimerkiksi NVIDIAn Quadro P4000 -näytönohjaimen, joka on VR-valmis. Laite sopii erinomaisesti CAD-suunnitteluun ja rakennusten tietomallintamiseen.

Tehokannettava CELSIUS H970 auttaa luovassa suunnittelussa. Sen suorituskyky riittää realistiseen mallinnukseen ja arkkitehtien, suunnittelijoiden ja muotoilijoiden suunnitelmien muokkaamiseen myös toimiston ulkopuolella. CELSIUS H970 -laitteessa on 17 tuuman näyttö, kaksi USB-C-liitäntää Thunderbolt 3 -tuella, yksi täysikokoinen DisplayPort-liitin ja VGA-liitin. Sen suorituskyky on lähes pöytäkoneiden tasolla NVIDIA Quadro P5000 -näytönohjaimen ansiosta. Laitetta on helppo huoltaa ja laajentaa, koska sen komponentteihin pääsee käsiksi suoraan huoltoluukusta.

”Virtuaalitodellisuus ja ammattilaisten käyttöön suunnitellut työasemat tehostavat suunnittelua ja kehitystyötä, ja ne tuovat uuden mahdollisuuden tutustua suunniteltuun kohteeseen ennen toteutusta. Esimerkiksi 3D-malleja voi tutkia virtuaalitodellisuudessa ja tarkastella esimerkiksi huoneiden kokoa tai ovien sijoittelua, lattioita, sisustusta tai keittiön toiminnallisuutta”, tuotepäällikkö Pertti Vitikainen Fujitsulta sanoo.

CELSIUS W570power+ -tehotyöasemat ovat saatavilla toukokuussa, ja niiden arvonlisäverolliset hinnat alkavat 1 399 eurosta. CELSIUS H970 -tehokannettavat ovat saatavilla huhtikuussa, ja niiden hinnat alkavat 3 999 eurosta.

