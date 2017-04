Veikkaus pyöräytti uuden kierroksen yt-rulettia

Hallituksen työvoimakoulutusmalli tulee tarpeeseen 9.3.2017 14:59

Hallituksen tänään julkistama esitys asiantuntijoiden nopeutetusta työvoimakoulutusmallista kasvualoille on juuri sellaista työvoimapolitiikkaa, jota Suomeen on kaivattu, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen toteaa. Pro on ajanut jo pitkään nyt esitetyn mallin käyttöönottoa Suomeen.