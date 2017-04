Vuoden Kokki ja Vuoden Tarjoilija 2017 -voittajat selvillä

Mämmien yö tuo ämmät yhteen 30.3.2017 15:37

Hulvaton kotikarnevaali on hyvä syy kutsu naapuruston, työpaikan tai kaveripiirin ämmät yhteen. Perinteinen suomalainen kyläily on vähentynyt, ja Suomessa syödään yhdessä vähemmän kuin muissa Euroopan maissa. Mämmien yö (6.4.) luo uudenlaista kyläilykulttuuria Syödään yhdessä -teemavuonna, joka on osa Suomi100-ohjelmaa.