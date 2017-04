Finnvera: Norjassa runsaasti potentiaalia suomalaisille vientiyrityksille

Norja on jäänyt Ruotsin varjoon suomalaisyritysten vientikohteena. Norjan-vienti on Tullin tilastojen mukaan noin 1,5 miljardia euroa vuodessa, kun länsinaapuri Ruotsin kanssa kauppaa käydään lähes 6 miljardilla. Moni yritys lähtee tekemään vientikauppaa kauas, vaikka potentiaalia on lähempänäkin. Onnistunut vientikauppa vaatii läsnäoloa Norjassa, arvioi Finnvera.

Yritysten into suunnata Norjan markkinoille on ollut pitkään vähäistä, vaikka suomalaisten maine naapurimaassa on hyvä. Toisaalta norjalaisten katse kohdistuu usein muualle kuin idässä sijaitsevaan Suomeen. –Onnistunut vienti vaatii läsnäoloa paikanpäällä. Kaupankäynti perustuu luottamukseen. Moni yritys lähtee viemään pitkälle, vaikka siihen liittyy haasteita, ja se vaatii paljon rahaa sekä aikaa. Vientiä suunnittelevan yrityksen kannattaisikin katsoa ensin lähemmäs, sanoo valtion omistaman erityisrahoittajan, Finnveran, aluejohtaja Markus Laakkonen. Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita. – Yrityksille esitetyissä kyselyissä on mielenkiinto lähialueita kohtaan lisääntynyt. Esimerkiksi Norja on asettunut suomalaisyritysten mielenkiinnon kohteena säännöllisesti sijoille 3-4, hän jatkaa. Laakkonen työskentelee seuraavat kaksi vuotta Norjassa edistämässä suomalaisten yritysten kaupankäyntiä ja tarjoamassa rahoitusratkaisuja. Nämä alat vetävät Norjassa Perinteiset öljy-, kaasu- ja energia-alat ovat pitkään vetäneet yrityksiä Norjan suuntaan. Kysyntä on viime aikoina lisääntynyt myös merenkulussa, kalastuksessa ja rakennusteollisuudessa. Norjassa katsotaan nyt rohkeasti tulevaan. Yksi esimerkki tästä on maan voimakas panostus sähköautoiluun. Vauraus antaa Norjalle liikkumavaraa tehdä investointeja myös infraan ja terveyspalveluihin. – Norjassa panostetaan paljon terveyspalveluiden uudistamiseen, joten suomalaisille terveysalan yrityksille olisi Norjassa paljon kysyntää. Varsinkin osaaminen ja tehokkuus ovat suomalaisten terveysalan yritysten myyntivaltteja, Laakkonen arvioi. Sininen talous nousee Väestöennusteiden mukaan Norja on yksi Euroopan nopeimmin kasvavia maita. – Kun väkiluku lisääntyy, tarvitaan uusia teitä, liikenneratkaisuja ja kouluja. Tämä luo mahdollisuuksia suomalaisyrityksille, sillä luonnonolosuhteet ovat Norjassa hyvin samanlaiset kuin Suomessa, sanoo suurlähettiläs Erik Lundberg. Hänen mukaansa Norjassa katsotaan nyt varsinkin merelle. – Öljy ja kaasu eivät riitä loputtomiin, joten Norja joutuu hakemaan koko ajan uusiutuvan energian ratkaisuja. Mahdollisuuksia näkyy varsinkin niin sanotussa sinisessä taloudessa: meriteollisuudessa, kalateollisuudessa ja energiasektorilla. Norja on osa EU:n sisämarkkinoita maatalous- ja elintarvikesektoria lukuun ottamatta. – Norja on hyvinkin avoin talous. Norjan markkinoista haaveilevan yrityksen on hyvä kuitenkin pitää mielessä se, että kilpailu on kovaa. Paikalle pitää tulla hyvin valmistautuneena ja paikallisten kanssa täytyy rakentaa ensin vankka luottamus, Lundberg sanoo. Lisätiedot: Markus Laakkonen

