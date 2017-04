Uskonnollisuus ei lisää anoreksian riskiä

11.4.2017 09:00 | Helsingin yliopisto

Paastoaminen on yksi hartauden harjoittamisen muodoista monessa eri uskonnossa. Uskonnollisuuden on epäilty olevan anoreksian riskitekijä. Tuoreessa Helsingin yliopiston tutkimuksessa uskonnollisuuden ei kuitenkaan todettu lisäävään anoreksiaan sairastumista.

– Keskiajalla oli pyhimyksiä, jotka näännyttivät itsensä nälkään. Tunnetuin heistä oli 1300-luvulla elänyt Pyhä Katariina Sienalainen, joka kuoli 33-vuotiaana äärimmäisen laihana nykyistä anoreksiaa muistuttaviin oireisiin, Helsingin yliopiston apulaisprofessori Anna Keski-Rahkonen kuvaa tutkimuksen taustoja. Noista ajoista lähtien ajatus uskonnollisuuden ja anoreksian mahdollisesta yhteydestä on aika ajoin noussut esiin.

Helsingin yliopiston tutkimuksessa seurattiin lähes 3 000 suomalaista naista ja heidän vanhempiaan. Tutkittavien naisten ja heidän vanhempiensa uskonnollisuutta selvitettiin kyselylomakkein naisten ollessa 16-vuotiaita. Naiset kertoivat uskonnollisuudestaan uudestaan 22-27-vuotiaina, jolloin myös selvitettiin, ketkä naisista olivat sairastaneet anoreksiaa.

Tutkimus oli ensimmäinen, jossa uskonnollisuuden ja anoreksian mahdollista yhteyttä selvitettiin koko väestöä edustavalla tutkimusotoksella.

– Tutkimuksemme perusteella näyttää siltä, ettei uskonnollisuus ainakaan yleisellä tasolla ole merkittävä naisten anoreksiaan vaikuttava tekijä, toteaa tutkija Pyry Sipilä Helsingin yliopistosta.

– On kuitenkin syytä muistaa, että uskonnollisuus on hyvin moninainen ilmiö, joten tutkimuksemme tuloksia ei voi suoraan yleistää kaikkeen uskonnollisuuteen. Ainakaan uskonnollisuus ei Suomen oloissa lisää anoreksiaa, Sipilä tarkentaa.

– Saattaa myös olla, että uskonnollisuus suojaa hieman kehonkuvan ongelmilta. Tiedetään, että uskonnollisuudella voi olla monenlaisia mielenterveyttä suojaavia vaikutuksia.



Tutkimus julkaistiin International Journal of Eating Disorders -lehdessä.

