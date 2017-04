Mitä suurempi yritys sitä todennäköisemmin se maksaa myöhässä

11.4.2017 08:50 | Intrum Justitia Oy

Kolmannes yli sata henkilöä työllistävistä yrityksistä oli tammi-maaliskuussa perinnän kohteena. Mitä pienempiä yritykset ovat, sitä harvemmin niitä peritään.

- Isojen yritysten kohdalla maksuviiveet eivät kerro niinkään heikosta maksukyvystä vaan taustalla on tahallista viivyttelyä, hallinnollisesta tehottomuutta ja sen sellaista. Saataviaan odottelevaan yritykseen viiveet vaikuttavat kuitenkin aivan yhtä ikävällä tavalla, ja etenkin suurten summien kohdalla odottelu voi käydä pienemmälle yritykselle kohtalokkaaksi, kertoo johtaja Juha Iskala Intrum Justitiasta.

Kokonaiskuvassa yritysten maksuviiveet ovat samalla tasolla kuin vuosi sitten. Ne ovat kuitenkin lisääntyneet selvästi Pohjois-Savossa, joka pitää jo entuudestaan maksuviivetilaston kärkipaikkaa. Keski-Pohjanmaa sen sijaan vaikuttaa maksamisen mallialueelta. Yritysten maksuviiveitä on siellä kaikkein vähiten, ja tammi-maaliskuussa niiden määrä myös väheni kaikkein eniten.

Toimialoista maksuviivetilaston kyseenalaista kärkisijaa pitää majoitus- ja ravitsemisala, joka on pysytellyt kärjessä jo pitkään. Tammi-maaliskuussa alan yrityksillä maksuviiveet myös lisääntyivät enemmän kuin millään muulla toimialalla. Niitä on nyt 11 prosentilla majoitus- ja ravitsemisalan yrityksistä.

- Asiakkaiden maksuviiveet ovat ikävä seuralainen jokaisen liitetoimintaa harjoittavan arjessa. Mitä pienempi yritys, sitä tärkeämpää olisi saada jokainen saatava kotiutettua kassaan. Asiakkaiden maksukyky kannattaa ehdottomasti tarkistaa jo ennen kauppaa, niin maksamatta jäävien saatavien määrän voi minimoida, Iskala huomauttaa.

