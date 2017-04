Suomessa asumiseen tarvitaan opastusta

11.4.2017 08:22 | Viittakivi

Toisenlaisesta kulttuurista Suomeen muuttaville voivat asumiseen liittyvät asiat olla aivan uutta ja outoa. Suomessa vuokra on maksettava ajallaan ja taloyhtiössäkin on paljon erilaisia sääntöjä. Uudet suomalaiset tarvitsevat kotoutumisensa tueksi koulutusta. Tehokkaita opastajia ovat Naapurioppaat, joille nyt järjestetään Helsingin seudulla koulutusta.

Istumme Kalliolan Setlementtitalon kolmannessa kerroksessa ja käynnissä on Viittakiven Naapuriopaskoulutus. Kouluttaja Tarja Kirjalainen kysyy: ”Mikä saa teidät toimimaan vapaaehtoisena?” Halu auttaa. Tehdä hyvää toiselle. En tiedä.

Maahanmuuttajien mahdollisimman sujuvaan kotoutumiseen tähdätään kouluttamalla Naapurioppaita. Helmikuusta 2017 Viittakivi on aktiivisesti etsinyt ja kouluttanut Suomessa jo pidempään asuneita maahanmuuttajia, jotta nämä voisivat vapaaehtoistoimijoina auttaa uusia maahanmuuttajia asumiseen liittyvissä asioissa.

Mikä asumisessa sitten voi olla vaikeaa? ”Monikin asia! Kun Suomeen muuttaa toisenlaisesta kulttuurista, voivat asumiseenkin liittyvät asiat olla hyvin erilaisia. On opeteltava säännöllisesti hoitamaan vuokrat ja muut raha-asiat, on noudatettava taloyhtiön sääntöjä, on opittava pyykkituvan etiketti, jätteiden kierrätys ja opeteltava kohtaamaan naapurit ja hakemaan apua tarvittaessa”, vastaava kouluttaja Tarja Kirjalainen vastaa.

Olisitko sinä kiinnostunut?

Olisitko sinä kiinnostunut oppimaan lisää hyvistä naapurisuhteista, kierrätyksestä ja turvallisesta asumisesta ja jatkossa toimimaan vapaaehtoisena auttaen uusia maahanmuuttajia? Naapuriopaskoulutus kestää yhteensä 32 tuntia ja tapaamiskerrat sisältävät luentoja ja tutustumisretkiä. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen kanssa ja on osallistujille maksuton.