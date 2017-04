Tarkista nestekaasulaitteet talven käyttötauon jälkeen

Kesälläkö lämmitysremontti - suunnittelu alulle ajoissa! 13.3.2017 11:51

Jos on aika päivittää öljylämmitysjärjestelmä tai osa siitä ajan tasalle, kannattaa remonttikokonaisuus suunnitella huolella alan palveluja ja tuotteita tarjoavien ammattilaisten kanssa sekä ajoittaa työt sopivaan ajankohtaan. Kesäkausi on remonttien suhteen yleensä kiireisintä aikaa, joten suunnittelu on hyvä laittaa alulle hyvissä ajoin. Keskeinen asia on öljykattilan ikä ja kunto.