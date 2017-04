Iskulle myönnetty työterveys ja -turvallisuusjärjestelmän sertifikaatti

11.4.2017 11:00 | Isku Interior Oy

TIEDOTE 11.4.2017, klo 11.00. Isku on kehittänyt pitkäjänteisesti työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Isku on noudattanut toiminnoissaan omaa työterveys ja -turvallisuusmallia vuosia. Pitkäjänteisestä kehitystyöstä Bureau Veritas Finland on myöntänyt Iskulle OHSAS 18001 -sertifikaatin. Systemaattinen työterveys ja -turvallisuustoiminta on Iskun toiminnan perusta. Sertifioidulla johtamisjärjestelmällä luodaan näkyvä johtamissitoumus työturvallisuusasioihin.

”Panostamme henkilöstömme työturvallisuuteen osana kehitysohjelmaamme. Työturvallisuus ja -terveys on tänä vuonna nostettu yhdeksi yrityksemme painopistealueeksi. Haluamme sitouttaa kaikki työntekijämme työturvallisuuden kehittämiseen. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa. Meillä on pitkä historia sertifioiduissa johtamisjärjestelmissä laatu- ja ympäristöpuolella. Sertifioitu työterveys ja -turvallisuusjärjestelmä on johtamisemme työkalu”, sanoo Isku-Yhtymän toimitusjohtaja Arto Tiitinen.

