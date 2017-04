Suuri moottoripyörien koeajopäivä Prätkällä töihin -päivänä 2.6.2017 Messukeskuksessa

11.4.2017 12:21 | Messukeskus

Prätkällä töihin -päivänä 2.6.2017 järjestetään Suuri moottoripyörien koeajopäivä Messukeskuksen pysäköintialueella Helsingissä. Kaikille motoristeille veloituksettomaan tapahtumaan pääsee koeajamaan kaikkien moottoripyörämerkkien uutuuksia. Koeajot suuntaavat pysäköintialueelta Pasilan kaduille ja sieltä omille reiteilleen. Pysäköintialueelle on tänä vuonna yleisön pyynnöstä järjestetty lisäksi koeajoa sellaisille, joilla ei ole moottoripyöräajokorttia.

Keväällä 2016 ensimmäistä kertaa järjestetyssä tapahtumassa tehtiin yli 1200 koeajoa ja koeajettavia pyöriä oli noin 100. Tapahtuma sai paljon kiitosta niin motoristeilta kuin kauppiailtakin. Itä-Pasilan kaduilla ajettiin epätavallisen paljon uusilla moottoripyörillä ja tapahtuma näkyi hauskasti kaupunkikuvassa. Koeajot nostattivat selkeästi motokuumetta. Tapahtuman vahvuutena on se, että päivän aikana pääsee ajamaan erilaisia moottoripyöriä ja vertailemaan eri moottoripyörämerkkejä ja -malleja. Kesäkuun alussa on myös otollinen aika moottoripyörän ostoon, sillä vauhdikas ajokausi on juuri alkanut.

Suuren moottoripyörien koeajopäivän järjestää Messukeskus yhdessä Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaoston kanssa nyt toista kertaa. Mukana tapahtumassa ovat myös MP-Kauppiaat, Suomen Moottoriliitto ry ja Suomen Motoristit ry. ”Tavoitteenamme on lisätä moottoripyöräilyä Suomessa ja alana toimia yhdessä tämän asian puolesta. Teemme helpoksi moottoripyörän ostamisen ja tuomme kaikkien merkkien pyörät samaan paikkaan koeajoihin. Tänä vuonna tapahtuma on ensimmäistä kertaa Prätkällä töihin -päivänä, joten moottoripyöräily on tuolloin myös valtakunnallisesti esillä”, kertoo Moottoripyöräjaoston uusi puheenjohtaja, verkostopäällikkö Mikko Summa Harley-Davidsonilta. ”Moottoripyöräily on nopea, aikatauluista vapaa ja tehokas tapa liikkua paikasta toiseen. Moottoripyörä onkin varteenotettava kulkuneuvo erityisesti kaupunkiliikkumiseen.”

Suuri moottoripyörien koeajopäivä järjestetään valtakunnallisena Prätkällä töihin -päivänä perjantaina 2.6.2017 klo 12-18 Messukeskuksen pysäköintialueella Helsingissä. Koeajolle voivat lähteä kaikki, joilla on moottoripyörän ajamiseen oikeuttava ajokortti. Ajokortittomien koeajot järjestetään suljetulla alueella. Alle 18-vuotiailla pitää olla huoltaja mukana koeajoissa. Koeajettavana on myös mopoja. Tapahtumasta saa ajovarusteet lainaksi, mutta paikalle voi tulla myös oma kypärä kainalossa. Moottoripyörille on veloitukseton pysäköinti Messukeskuksen pysäköintialueella.

Koeajajaksi voi rekisteröityä ennakkoon tapahtuman verkkosivuilla http://moottoripyorienkoeajopaiva.messukeskus.com/ (rekisteröityminen aukeaa lähempänä tapahtumaa) ja koeajot varataan paikanpäällä.

Messukeskus järjestää vuosittain MP-messut helmikuussa ja Suuren moottoripyörien koeajopäivän Prätkällä töihin -päivänä Messukeskuksessa Helsingissä Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaoston toimeksiannosta.

Lisätietoja: Messukeskus, tiedottaja Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

Teknisen Kaupan Liitto, Moottoripyöräjaoston pj Mikko Summa, puh. 040 1421 993, mikko.summa@harley-davidson.com

Kuvia Suuresta moottoripyörien koeajopäivästä 2016: http://mediabank.messukeskus.com

