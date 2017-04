Asiaa taloyhtiöistä ja asumisesta Helsingin Messukeskuksessa 26.4.

Jokainen voi oppia huippuvälittäjäksi 27.12.2016 07:30

Luulitko, että kiinteistönvälittäjän työ on pelkkää toimeksiantojen vastaanottamista ja näyttöjen järjestämistä, ja loppu riippuu olosuhteista? Väärin. Kiinteistönvälittäjällä on päivästä toiseen lukemattomia mahdollisuuksia parantaa suoritustaan ja moninkertaistaa ansionsa. Menestyksen eteen on tehtävä paljon töitä, mutta menestys on jokaisen saavutettavissa. Uutuuskirja Kiinteistönvälittäjän menestyksen salaisuudet paljastaa, miten.