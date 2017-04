Akava ja SPJL: Suomen sisäinen turvallisuus heikkenee?

Pohjolan poliisien yhteinen vetoomus: turvallisuus, luottamus ja läsnäolo vaarassa 11.11.2016 16:30

Ruotsin poliisiliiton puheenjohtaja Lena Nitz, Tanskan poliisiliiton puheenjohtaja Claus Oxfeldt, Norjan poliisiliiton puheenjohtaja Sigve Bolstad, Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja Yrjö Suhonen ja Islannin poliisiliiton puheenjohtaja Snorri Magnússon ovat laatineet yhteisen kannanoton, jossa he ilmaisevat huolensa turvallisuuden ja poliisipalvelujen tulevaisuudesta. "Kaikissa maissa puhutaan ”poliisikriisistä”, mutta kurssia ei silti ole olennaisesti käännetty pois konsulttitalojen harjoittamasta poliisin ja hyvinvointiyhteiskunnan rapauttamisesta", pohjoismaisten poliisijärjestöjen puheenjohtajat toteavat. "Kaikkia on nyt varoitettu. Tuntuu siltä, että kun poliitikot pakotetaan katsomaan totuutta silmiin, he reagoivat hämmästyksellä, vesittämällä oikeusvaltiota ja antamalla poliisin tehtävien lipua yksityisille ja muille ammattiryhmille. Nämä ovat hätiköityjä ratkaisuja, joilta voitaisiin välttyä." Kannanotto on esillä pohjoismaisessa mediassa viiko