Marssi tieteen puolesta Helsingissä lauantaina 22.4. kello 12

11.4.2017 14:00 | Helsingin yliopisto

Yhdysvalloista lähtenyt March for Science -liikehdintä syntyi vastaiskuksi totuuden jälkeiselle maailmalle. Kulkue Helsingissä lähtee Kansalaistorilta 22.4.2017 kello 12, ja päivän yleisöluennot yliopiston päärakennuksessa alkavat kello 13.30.

- Vaihtoehtoiset faktat ja hatusta vedetyt totuudet ovat valitettavasti yleistyneet myös Suomessa, ja tiedemarssi haluaa muistuttaa kaikkia tieteen tärkeydestä myös yhteiskunnallisissa asioissa, sanoo fysiikan tohtorikoulutettava Merli Juustila, joka on suomalaismarssin pääjärjestäjä.

Tiedemarssi syntyi, kun päätapahtuma Yhdysvalloissa lähetti ympäri maailmaa pyynnön lähteä kertomaan ihmisille tieteen tärkeydestä. Siihen tarttui Helsingissä joukko tutkijoita, opiskelijoita ja tieteen puolesta puhuvia ihmisiä, ja tapahtuma järjestetään pääkaupungissa lauantaina 22. huhtikuuta. Samana päivänä marsseja järjestetään eri puolilla maailmaa yli 400.

Lähde mukaan!

- Haluamme tehdä tapahtumasta tieteen juhlan, jossa kaikki marssimme tieteen puolesta, Merli Juustila sanoo.

Tapahtumaan kuuluu Kansalaistorilta 22.4. kello 12 liikkeelle lähtevä marssi ja sen jälkeen järjestettäviä yleisölle avoimia luentoja Helsingin yliopiston päärakennuksessa.

- Ideana on tehdä tieteestä helposti lähestyttävä asia ja kertoa, miksi tiede on edelleen tärkeää. Tiede tarvitsee paikan yhteiskunnallisessa keskustelussa, ja tutkittu tieto on aina merkittävämpää kuin yksittäiset mielipiteet. Nyt on aika muistuttaa tästä!

Päivän kulku sekä pipo, lakki ja hattu

Tiedemarssille ovat tervetulleita kaikki vauvasta vaariin. Opiskelijajärjestöt ovat esimerkiksi aikeissa osallistua värikkäissä haalareissa sekä ylioppilaslakeissa. Vaikka vappuun on vielä reilu viikko, niin marssia varten haettiin ylioppilaslakin käyttöoikeus.

- Marssin lopuksi ja puheiden päälle on tarkoitus nostaa hattua tieteelle, eli ota tohtorihattu, ylioppilaslakki tai muu itselle tärkeä hattu mukaan, jos haluat osallistua hatunnostoon, Merli Juustila kehottaa.

Kokoontuminen Kansalaistorille alkaa kello 11. Marssi lähtee Kansalaistorilta kello 12 Aleksanterinkatua pitkin kohti Senaatintoria. Se päättyy Senaatintorille, jossa puheenvuoroja tieteen puolesta pitävät Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola, kansanedustaja Sanna Lauslahti ja tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan pääsihteeri Reetta Kettunen.

- Moni tutkija ja tieteen popularisoija otti tapahtuman innolla vastaan ja lähti järjestämään yleisötapahtumaa. Tutkimusta ei tehdä vain suljetuissa laboratorioissa vaan haluamme tuoda tiedettä kaikkien saataville. Tiede hyödyttää!

Yleisöluennot yliopiston päärakennuksessa Fabianinkadun puolella alkavat marssin jälkeen noin kello 13.30. Aiheet liikkuvat aivotutkimuksesta kosmologiaan.

Yliopistomuseon Ajattelun voimaa -näyttely on poikkeuksellisesti avoinna lauantaina kello 12-17, sisäänpääsy on ilmainen. Helsingin observatorion näyttelyyn sisäänpääsy on kaksi yhden hinnalla; observatorio on poikkeuksellisesti auki 22.4. kello 12-17. Myös Luonnontieteellinen museo P. Rautatiekadulla tarjoaa pääsylippualennuksia tiedemarssipäivän kunniaksi.

Tervetuloa mukaan!

Lisätiedot:

March for Science –tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/728814440621221/ ja verkossa: https://tiedemarssi.fi/

Twitter: https://twitter.com/ScienceMarchFI

Alkuperäisen tapahtuman sivu: https://www.marchforscience.com/

Lisätiedot Future Earth Suomen tiedesihteeri Merli Juustila, 050 346 3139, merli.juustila@helsinki.fi

