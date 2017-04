KUTSU: Pitäisikö asuntolainahanoja kiristää?

12.4.2017 08:30 | Finanssialan Keskusliitto

Arvoisa toimittaja,

Lainakatto on ollut Suomessa käytössä vasta vähän aikaa. Kokemus on, että se toimii juuri niin kuin odotettiin. Silti eräiltä tahoilta on esitetty, että lainahanoja pitää kiristää. Onko sellaiselle tarvetta ja onko sen aika nyt?



Tervetuloa Finanssialan Keskusliiton (FK) mediatapaamiseen, jossa kerromme asuntoluototuksen tilanteesta. Tarjolla on myös uunituoretta tutkimustietoa. Tilaisuus pidetään keskiviikkona 19. huhtikuuta klo 10 alkaen FK:n toimitalon 1. krssa, osoitteessa Itämerenkatu 11-13, Helsinki.

Tilannetta asuntoluototuksessa valottavat FK:n pääekonomisti Veli-Matti Mattila ja analyytikko Elina Salminen.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274, marjo.lapatto@finanssiala.fi

Tervetuloa!