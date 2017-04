Vakavien peliongelmien määrä kasvussa - julkinen hoitojärjestelmä ei toimi ja pelaaja jää usein yksin ongelmansa kanssa

Ongelmapelaajien elämäntilanteet kärjistyneet – avun tarve kasvaa 8.6.2013 10:00

Peluuri on rahapeliongelmissa auttava palvelukokonaisuus. Se on toiminut näköalapaikalla pelihaittakentän muutoksiin kahdeksan vuoden ajan. Peluurin tuoreet vuoden 2012 tilastot kertovat ongelmapelaajien ja heidän läheistensä syvenevästä ahdingosta. Vakavista ongelmista kertovia haittoja, kuten itsemurha-ajatuksia tai pelaamisesta johtuvaa lasten pahoinvointia tuli ilmi 30 %:ssa Peluurin auttavan puhelimen vastaanottamista soitoista. Vuonna 2011 vastaava luku oli 15 %. ”Peluurin vuosiraportin paljastama rahapeliongelmien kärjistyminen on havainto, johon toivottavasti kaikki asianosaiset tahot tarttuvat”, sanoo Peluurin kehittämispäällikkö Mari Pajula.